Totti diventa scopritore di talenti: ecco la la CT10 e IT Scouting

Francesco Totti diventa uno scopritore di talenti. L'ex capitano della Roma ha annunciato sul proprio profilo Twitter di aver creato due società di consulenza per club e calciatori, entrambe con sede a Roma: la CT10 e IT Scouting.

Dopo aver indossato la maglia giallorossa per 19 anni e aver ricoperto ruoli dirigenziali all'interno del club giallorosso per altri due, Totti è pronto a una nuova sfida che aveva già anticipato a Dazn: "Mi piacerebbe fare lo scouting di giovani.. non faccio nomi ma di giovani interessanti ce ne sono parecchi, anche italiani. Io mi metto sempre in gioco, mi piace conoscere quello che c’è al di là. Il futuro sicuramente riserva cose positive: voglio vedere cosa riserva a me".