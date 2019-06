Francesco Totti dirà addio alla Roma. Lunedì la conferenza stampa

Le voci di sabato mattina sono diventati boati. In pieno pomeriggio il sigillo arriva dall'agenzia Ansa: Franceco Totti lunedì pomeriggio annuncerà le dimissioni da dirigente della Roma. Di più: la decisione sarà spiegata in conferenza stampa convocata per il primo pomeriggio al Salone d'Onore del Coni.

Un addio che cadrà nel giorno dell'anniversario dello scudetto del 2001. Inutile quindi l'intervista del presidente Pallotta che ha provato a ricucire lo strappo. Ieri l'ex Capitano giallorossi si era lasciato andare ad uno sfogo social. "In questo momento vengono dette e scritte tante parole, cercando di ipotizzare i miei pensieri e le mie scelte. A breve il mio punto di vista nella giusta sede", si legge.

Il riferimento è alle recenti vicende in casa Roma. Il presidente James Pallotta da tempo ha offerto a Totti il ruolo di direttore tecnico e lui non ha ancora dato una risposta. Che l'ex numero 10 desideri continuare a far parte di quella che è stata la sua famiglia per tutta una vita è abbastanza scontato, ma i dubbi restano.

Quello che interessa a Totti non è l'etichetta della posizione dirigenziale, ma quello che effettivamente poi prevederebbe il ruolo. Nelle due importanti scelte fatte finora dalla dirigenza giallorossa, quella dell'allenatore e quella del nuovo direttore sportivo Totti non ha avuto alcuna voce in capitolo.