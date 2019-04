Formula E a Roma: diretta tv e streaming, come vedere l'E-prix dell'Eur

Roma è pronta per la Formula E, l'appuntamento con la seconda edizione dell'E-Prix di Roma in programma sabato 13 aprile. La serie "full electric" torna sul circuito dell'Eur a distanza di un anno e ci arriva con un campionato più agguerrito che mai.

Ci saranno anche le Frecce Tricolori a dare il benevenuto alle monoposto. Di mattina invece, e più precisamente a partire dalle ore 7, il circuito sarà impegnato per le qualificazioni del Jaguar I-Pace eTrophy, che prenderà il via alle ore 14 e dalle prove libere della gara di Formula E. [QUI IL PROGRAMMA COMPLETO].

Il circuito allestito all'Eur misura 2,8 chilometri: si parte da via Cristoforo Colombo, si prosegue verso il Palazzo della Scienza Universale, poi si costeggia la Nuvola di Fuksas e si arriva al traguardo, posizionato nell’area del palazzo dei Congressi. La parte più veloce della pista passa per Viale dell’Arte e per Viale dell’Artigianato, coinvolte anche Via delle Tre Fontane, viale dell’Agricoltura e Via Ciro il Grande.

Formula E in tv: il programma

Sabato è prevista una diretta di 7 ore complessive, distribuite su Italia 1 e, in live streaming, su Sportmediaset.it (sito e app). Rispetto alla passata stagione, Mediaset aumenterà l'impegno con un doppio studio, una doppia cabina di commento e una doppia regia (una in 4K).

Inoltre, integrerà con 15 telecamere esclusive, su un totale di 110, la già imponente produzione FIA: una copertura televisiva senza precedenti. Confermata anche quest'anno la 'Mixed Reality', che permetterà di miscelare riprese reali con immagini virtuali ad altissima risoluzione.

Formula E: come vedere la gara in tv e in streaming

Dirette Mediaset

• Ore 07.30 – Sportmediaset.it: diretta prove libere 1 Formula E

• Ore 10.00 – Sportmediaset.it: diretta prove libere 2 Formula E

• Ore 11.45 – Sportmediaset.it: diretta qualifiche e superpole Formula E

• Ore 13.00 – Italia 1 e Sportmediaset.it: diretta tg “Sport Mediaset”, con Giorgia Rossi

• Ore 13.50 – Italia 1 e Sportmediaset.it: diretta “Drive Up”, con Ringo, Alessia Ventura e Irene Saderini

• Ore 14.30 – Italia 1 e Sportmediaset.it: diretta “Speciale Sportmediaset”, con Giorgia Rossi

• Ore 15.00 – Italia 1 e Sportmediaset.it: diretta “Studio Roma”, con Irene Saderini

• Ore 16.00 – Italia 1 e Sportmediaset.it: diretta gara Formula E, con Ronny Mengo, Nicola Villani e Fabiano Vandone

• Ore 16.50 – Italia 1 e Sportmediaset.it: diretta “Fuorigiri”, con Irene Saderini

Dirette Eurosport

12:00 - Eurosport 1, Qualifiche

16:00 - Eurosport 1, ePrix