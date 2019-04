Formula E a Roma: è il giorno dell'E-prix dell'Eur. Il programma di oggi

Dopo l'inaugurazione dell'E-Village e il concerto di Cosmo, Roma è pronta a vivere il gran premio di Formula E. Oggi, sabato 13 aprile, l'Eur sarà lo scenario dell'E-Prix. António Félix da Costa, Jérôme d'Ambrosio, Jean-Éric Vergne, Envision Virgin Racing, Robin Frijns e Sam Bird, vincitore la passata edizione che si è detto "entusiasta di partecipare alla gara, per la bellezza del circuito e per la passione che dimostrano i tifosi italiani", si daranno battaglia per passare davanti a tutti sotto la bandiera a scacchi.

Dalle 7 oggi ci sarà l'apertura del Village e mezz'ora dopo le prove libere. Quindi le qualifiche, le sessioni di autografi, il Trophy Jaguar I-Pace e dalle 15 il gran premio.

Prima del via le Frecce Tricolori sorvoleranno il circuito del GEOX Roma E-Prix. I jet MB-339 PAN dell'Aeronautica Militare sorvoleranno la griglia di partenza e la Pattuglia Acrobatica Nazionale sfreccerà sul cielo di Roma al termine dell'inno di Mameli. Dopo la gara e la premiazione, l'E-Village resterà aperto fino alle 20 quando il circo delle auto elettriche saluterà Roma.

Il circuito allestito all'Eur misura 2,8 chilometri: si parte da via Cristoforo Colombo, si prosegue verso il Palazzo della Scienza Universale, poi si costeggia la Nuvola di Fuksas e si arriva al traguardo, posizionato nell’area del palazzo dei Congressi. La parte più veloce della pista passa per Viale dell’Arte e per Viale dell’Artigianato, coinvolte anche Via delle Tre Fontane, viale dell’Agricoltura e Via Ciro il Grande.

Via Cristoforo Colombo altezza piazza Marconi

via Cristoforo Colombo

inversione all'altezza di viale Europa

viale Asia

via Stendhal

viale della Letteratura

via della Pittura

viale dell'Industria

via delle Tre Fontane

viale dell'Agricoltura

via Ciro il Grande

viale Civiltà del Lavoro

Sabato è prevista una diretta di 7 ore complessive, distribuite su Italia 1 e, in live streaming, su Sportmediaset.it (sito e app). Rispetto alla passata stagione, Mediaset aumenterà l'impegno con un doppio studio, una doppia cabina di commento e una doppia regia (una in 4K).

Inoltre, integrerà con 15 telecamere esclusive, su un totale di 110, la già imponente produzione FIA: una copertura televisiva senza precedenti. Confermata anche quest'anno la 'Mixed Reality', che permetterà di miscelare riprese reali con immagini virtuali ad altissima risoluzione.

Formula E: come vedere la gara in tv e in streaming

Dirette Mediaset

• Ore 07.30 – Sportmediaset.it: diretta prove libere 1 Formula E

• Ore 10.00 – Sportmediaset.it: diretta prove libere 2 Formula E

• Ore 11.45 – Sportmediaset.it: diretta qualifiche e superpole Formula E

• Ore 13.00 – Italia 1 e Sportmediaset.it: diretta tg “Sport Mediaset”, con Giorgia Rossi

• Ore 13.50 – Italia 1 e Sportmediaset.it: diretta “Drive Up”, con Ringo, Alessia Ventura e Irene Saderini

• Ore 14.30 – Italia 1 e Sportmediaset.it: diretta “Speciale Sportmediaset”, con Giorgia Rossi

• Ore 15.00 – Italia 1 e Sportmediaset.it: diretta “Studio Roma”, con Irene Saderini

• Ore 16.00 – Italia 1 e Sportmediaset.it: diretta gara Formula E, con Ronny Mengo, Nicola Villani e Fabiano Vandone

• Ore 16.50 – Italia 1 e Sportmediaset.it: diretta “Fuorigiri”, con Irene Saderini

Dirette Eurosport

12:00 - Eurosport 1, Qualifiche

16:00 - Eurosport 1, ePrix