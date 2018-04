Formula E a Roma: come vedere diretta tv o streaming il gran premio dell'Eur

Grande attesa per la Formula E a Roma: oggi, sabato 14 aprile 2018 si svolgerà a Roma il primo Gran Premio con vetture elettriche. Si inizia alle ore 8 con la prima sessione delle prove libere, con la seconda che si svolgerà alle 10.30. Le qualifiche saranno di scena alle 12:00 con la Super Pole alle 12:45. Alle 16:00 scatterà il semaforo verde della gara, ma prima della partenza (ore 15), ci sarà una parata dei piloti nel circuito cittadino zona Eur. L'evento potrà essere visto in chiaro sulle reti Mediaset, Italia 1 e Italia 2. [QUI IL PROGRAMMA COMPLETO]

Formula E 2018: Gp di Roma, orari diretta TV gara

Formula E a Roma: il circuito

Il circuito allestito all'Eur misura 2,8 chilometri: si parte da via Cristoforo Colombo, si prosegue verso il Palazzo della Scienza Universale, poi si costeggia la Nuvola di Fuksas e si arriva al traguardo, posizionato nell’area del palazzo dei Congressi. La parte più veloce della pista passa per Viale dell’Arte e per Viale dell’Artigianato, coinvolte anche Via delle Tre Fontane, viale dell’Agricoltura e Via Ciro il Grande.

Formula E a Roma: come vedere la gara in tv e in streaming

Il Gran Premio di Roma della Formula E, primo evento in assoluto del genere, verrà trasmesso in chiaro sulle reti Mediaset Italia 1 e Italia 2. A partire dalle prove delle ore 8, fino alla gara delle 16, gli appassionati di motori potranno godere di questo spettacolo 'elettrizzante' senza bisogno di alcun abbonamento a tv satellitari. Per chi non fosse in possesso di un apparecchio tv, i canali Italia 1 e Italia 2 sono disponibili anche in streaming sul portale Mediaset.it.

Ore 8 Prove libere – prima sessione

Ore 10.30 Prove libere – seconda sessione

Ore 12 Qualifiche

Ore 12.45 Superpole

Ore 16 La gara