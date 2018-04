Formula E a Roma: il programma completo della giornata di sabato 14 aprile

Sarà il quartiere Eur ad accogliere il gran Premio di Formula E di Roma, con un tracciato di 2,8 chilometri - 19 giri da via Cristoforo Colombo a Palazzo dei Congressi - il secondo circuito piu' lungo della stagione in uno scenario che mescola il fascino della Citta' Eterna con le piu' avanzate tecnologie ecosostenibili. Le qualifiche e la gara dell'E-Prix saranno trasmesse in diretta televisiva Mediaset sui canali Italia 1 e Italia 2.

Ecco il programma completo della giornata di sabato 14 aprile

SABATO

INIZIO ATTIVITÁ LUOGO

08:00 1° Sessione prove libere Pista

08:55 Roborace Pista

09:35 CBMM E-Bike Pista

10:30 2° Sessione prove libere Pista

12:00 Qualifiche Formula E Pista

12:45 Super Pole Formula E Pista

13:45 E – Race (simulatori) Gaming Arena

14:00 Sessione Autografi Allianz E-Village

14:00 Roborace Pista

15:00 Drivers Parade Pista

15:30 Posizione in griglia Griglia

16:00 CBMM NIOBIUM ROME E- PRIX 2018 presentato da Mercedes EQ Pista

17:05 -Premiazione Podio