Formula E a Roma: tutte le informazioni sul gran premio dell'Eur del 14 aprile 2018

Il 14 aprile si corre a Roma, all'Eur, la settima tappa della Formula E. Si tratta di una novità assoluta per la serie automobilistica che la FIA dedica alle monoposto elettriche. Venti piloti di dieci differenti team, si sfideranno per la prima volta anche in un circuito cittadino italiano. Lo faranno a bordo di vetture in grado di sfrecciare a 250 chilometri orari in maniera totalmente green. I motori sono infatti alimentati da moderne batterie capaci di erogare fino a 200 kW.

Gran premio di Formula E all'Eur

Sarà il quartiere Eur ad accogliere la gara, con un tracciato di 2,8 chilometri - 19 giri da via Cristoforo Colombo a Palazzo dei Congressi - il secondo circuito piu' lungo della stagione in uno scenario che mescola il fascino della Citta' Eterna con le piu' avanzate tecnologie ecosostenibili. Le qualifiche e la gara dell'E-Prix saranno trasmesse in diretta televisiva Mediaset sui canali Italia 1 e Italia 2.

Formula E, che cos'è

Le competizioni dell'E-Prix si dividono in due sessioni per consentire di sostituire le batterie. Nella seconda metà della gara, i piloti possono sfruttare il gradimento del pubblico per migliorare le proprie performance con il Fanboost. Negli E Prix infatti, a differenza dei Gran Premi di Formula Uno, il ruolo dei tifosi può risultare determinante. I fan possono infatti votare i propri piloti preferiti scaricando un'apposita app, oppure direttamente su twitter o sul sito della FiaFormulaE. Le votazioni iniziano sei giorni prima della gara ed i tre piloti che ottengono il maggior gradimento, possono sfruttare per cinque secondi un incremento di potenza dei loro motori che, nel resto della gara, vengono limitati a 150 kW.

Il circuito della Formula E all'Eur

L'E Prix dell'Eur si sviluppa su un circuito lungo 2,7km ed è tra i più lunghi della Formula E. Il tracciato compreso tra la Cristoforo Colombo in direzione centro ed il laghetto con partenza prevista all'altezza del palazzo dell' Arte Moderna. La pit-lane con i vari box è situata invece a ridosso del vecchio Centro Congressi. Il circuito dell'Eur ha inoltre la particolarità di avere un elevato numero di curve: sono ben ventuno.

Biglietti Formula E all'Eur

L'E Prix può essere riguarda le tribune sono previsti sette ingressi, identificati attraverso i punti cardinali. La maggior parte dei quali (Sud ed Est) sono raggiungibili dalla stazione di Eur Fermi. L'ingresso Nord e Roma Ovest è più vicino alla fermata di Magliana e tutti gli altri invece sono raggiugibili più comodamente da Palasport. I biglietti per le tribune sono già esauriti. Eur Spa ha comunque messo a disposizione le aree verdi comprese tra via delle Tre Fontane e via Cristofo Colombo. Da lì sarà possibile godere dello spettacolo automobilistico anche attraverso dei maxischermi. Per accedervi è comunque necessario registrarsi sul sito della Formula E. I posti messi a disposizione attraverso questa modalità sono quindicimila. L'E-Prix dell'Eur, come gli altri granpremi della Formula E, sono seguiti da decine di emittenti televisive e nel nostro paese è trasmesso in chiaro su ItaliaUno.

L'E-Village

Tra le particolarità della Formula E c'è anche quella di poter conoscere i propri beniamini. All'interno della Nuvola di Fuksas verrà infatti allestito l' "E-Village di Allianz". In quella sede è possibile incontrare i piloti durante un'apposita sessioine di autografi prima della gara. Sarà possibile competere con loro anche all'interno di una Gaming Zone e saranno messi in mostra gli ultimi veicoli elettrici e ibridi in un'apposita sezione della Nuvola. Stand enogastronomici e musica dal vivo completeranno il quadro.

Modifiche viabilità all'Eur per il Gran Premio di Formula E

Per ridurre l'impatto dell'evento su residenti e lavoratori dell'Eur, si è deciso di procedere in maniera progressiva sia all'installazione che allo smontaggio del circuito. I lavori, iniziati il 3 aprile con la sistemazione della tribuna in via Stendhal, si svolgono essenzialmente in orario notturno. Le chiusure al traffico ed divieti di sosta saranno organizzati in maniera da rispettare le varie fasi di cantiere, come nelle schema che è stato pubblicato sul sito di FiaFormulaE. Da non dimenticare che dalle 20:30 del 12 alle 5:30 del 16 aprile è previsto il divieto di circolazione anche sulla via Cristoforo Colombo, nel tratto compreso tra via Laurentina e via dell’Oceano Atlantico.

Deviazioni linee bus

Per quanto riguarda il trasporto pubblico, l'organizzazione della Formula E comporta deviazioni di corse che, a partire dal 3 aprile, proseguiranno fino a domenica 22 aprile. Per garantire l'allestimento del circuito anche il Capolinea di piazza dell'Agricoltura verrà chiuso e spostato in piazzale Sturzo (qui il dettaglio di tutte le linee che subiranno delle modifiche).