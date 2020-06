La Formula E torna a Roma: il 10 aprile 2021 la terza edizione dell'E-Prix. Cambia il tracciato

La Formula E punta ancora su Roma. Dopo lo stop forzato di questo 2021 a causa dell’emergenza sanitaria Covid-19, il campionato dei bolidi elettrici tornerà nella Capitale il 10 aprile 2021, con la terza edizione del Rome E-Prix. A stabilirlo il consiglio Mondiale della FIA, che ha presentato oggi il calendario provvisorio per la stagione 2020/21 del Campionato Mondiale ABB FIA Formula E.



Secondo quanto emerso dovrebbe cambiare il percorso del Rome E-Prix. "Si disputerà su un tracciato con una configurazione inedita", fa sapere che Formula E che aggiunge: "Tutti i dettagli saranno svelati nei prossimi mesi".

Conferma anche dalla sindaca di Roma Virginia Raggi: "Roma si conferma simbolo dell'E-prix @FIAFormulaE come prima tappa europea del campionato".

"È grande l’entusiasmo di tornare a Roma nel 2021, soprattutto dopo la pausa forzata a cui siamo stati costretti quest’anno” – ha dichiarato Renato Bisignani, General Manager Formula E – Il terzo Rome E-Prix sancirà l’avvio ufficiale dell’accordo di lungo periodo siglato con Roma Capitale per gareggiare nella città per altri 5 anni. Grazie a un nuovo circuito e alle numerose novità che andremo a svelare nei prossimi mesi, vogliamo rendere l’evento del 10 aprile ancora più entusiasmante e coinvolgente, rimediando in parte alla mancata edizione del 2020 e garantendo ai tifosi uno spettacolo unico".

Formula E ricomincia dunque a portare imprevedibili corse di auto elettriche nel cuore delle più iconiche città del mondo. Nella Stagione 7 si inizierà dal pittoresco Parque O’Higgins di Santiago del Cile, da cui la serie partirà il 16 gennaio 2021. Formula E raggiungerà poi Città del Messico, sul circuito dell'Autodromo Hermanos Rodriguez, Rihad, per una doppia gara in Arabia Saudita, e Sanya, in Cina, prima di spostarsi in Europa per le gare di Roma e Parigi.



Sarà poi la volta di Monaco, dove Formula E tornerà l'8 maggio. La serie lascerà temporaneamente l'Europa per volare verso Seoul, in Corea del Sud, prima di rientrare in Europa per la tappa tedesca di Berlino, che diventerà la prima città di sempre ad aver ospitato un E-Prix in tutte e sette le stagioni.



Il Campionato proseguirà sul circuito cittadino di New York City. Sarà infine la doppia gara di Londra a decretare il vincitore della stagione 2020/21, primo Campione Mondiale del Campionato ABB FIA Formula E.



Oltre ad annunciare il calendario, il Consiglio Mondiale della FIA ha approvato le modifiche al regolamento sportivo della serie, alla luce del riconoscimento ufficiale dello status di Campionato Mondiale. Sono state inoltre concordate misure per rafforzare l'impegno nella sostenibilità economica, sociale e ambientale. Maggiori dettagli saranno rivelati da FIA e Formula E nelle prossime settimane.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Campionato Mondiale ABB FIA Formula E 2020/21 - Calendario provvisorio