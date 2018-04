Formula E: Kaspersky Lab alla conquista di Roma con il team DS Virgin Racing

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RomaToday

Roma si tinge di verde, lo spettacolo inizia: il 14 aprile 2018 si tiene a Roma, nel circuito dell’E.U.R., la prima storica tappa italiana dell’E-Prix. In occasione di questo importante appuntamento, Kaspersky Lab, l’azienda di sicurezza informatica di rilevanza globale, si lancia alla conquista del podio al fianco del team DS Virgin Racing. La società ha infatti stretto una partnership con il team guidato dai piloti Sam Bird e Alex Lynn per sottolineare il suo impegno verso l’ambiente e la sicurezza, in tutte le sue forme.

La doppia causa sposata da Kaspersky Lab si esprime con il sostegno ad una delle più importanti scuderie della gara automobilistica dedicata ai veicoli a motore elettrico, con una partecipazione attiva nell’ambito della cybersicurezza e con la protezione dalle minacce informatiche per tutti i device utilizzati dal team, sia in pista che nella sede di Silverstone. Questa iniziativa è stata anche l’occasione per premiare chi è attento alla propria vita digitale e sceglie le soluzioni Kaspersky Lab per la sicurezza dei propri dispositivi: con il concorso “Acquista e vinci la Formula E”, infatti, l’azienda ha premiato sei fortunati vincitori italiani, selezionati tra gli acquirenti di soluzioni come Kaspersky Total Security e Kaspersky Internet Security.

Per ciascuno di loro un pass VIP che comprende l’ingresso al Circuito, l’accesso all’hospitality Formula E e la visita al paddock nella giornata della corsa. Aldo del Bò, Head of Global Partnerships and Sponsorships di Kaspersky Lab ha commentato così: “Kaspersky Lab è da tempo impegnata nello sviluppo di soluzioni di protezione informatica per un mondo in costante cambiamento. Il team DS Virgin Racing in Formula E ne è l’espressione perfetta, una realtà che, come Kaspersky Lab, ha nel proprio DNA l’attenzione verso il Cliente e un’importante parola d’ordine: Efficienza.” Morten Lehn, General Manager Italy di Kaspersky Lab ha aggiunto: “la nostra azienda crede molto nel futuro delle auto elettriche, che contribuiranno a ridurre i problemi di inquinamento del nostro pianeta, a ridurre le emissioni e a limitare le loro conseguenze.

Nello stesso tempo sottolineare l’importanza della sicurezza informatica oggi attraverso un evento di grande appeal, come la tappa di Roma della Formula E, può contribuire a sensibilizzare tutti gli utenti, in particolar modo quelli italiani, perché si prendano sempre più cura della loro vita digitale nei dispositivi mobili, negli account e nelle attività online.” Maggiori informazioni sui prodotti e sui modi per proteggere il proprio mondo digitale sono disponibili sul sito di Kaspersky Lab. Informazioni su Kaspersky Lab Kaspersky Lab è un’azienda di sicurezza informatica a livello globale che opera nel mercato da oltre 20 anni.

La profonda intelligence sulle minacce e l’expertise di Kaspersky Lab si trasformano costantemente in soluzioni di sicurezza e servizi di nuova generazione per la protezione di aziende, infrastrutture critiche, enti governativi e utenti privati di tutto il mondo. Il portfolio completo di sicurezza dell’azienda include la miglior protezione degli endpoint e numerosi servizi e soluzioni di sicurezza specializzati per combattere le sofisticate minacce digitali in continua evoluzione. Più di 400 milioni di utenti sono protetti dalle tecnologie di Kaspersky Lab e aiutiamo 270.000 clienti aziendali a proteggere ciò che è per loro più importante.