Formula E a Roma: conto alla rovescia per l'E - Prix all'Eur

Roma è pronta: il 14 aprile la Capitale ospiterà l'E - Prix, la settima tappa del mondiale automobilistico di Formula E, campionato delle monoposto 100% elettriche. All'Eur, nel primo tracciato italiano, è stato organizzato un circuito di 2,8 chilometri, il secondo più lungo della stagione. Saranno 19 giri con 21 curve da via Cristoforo Colombo a Palazzo dei Congressi.

Le 20 vetture partiranno da Piazza Marconi, proprio a ridosso del celebre Obelisco, prima di proseguire sulla Colombo e sfrecciare attorno al Roma Convention Center, dove la pista si restringerà e metterà ancora di più alla prova le doti tecniche dei piloti. Seguirà una doppia chicane che rallenterà leggermente la corsa prima di percorrere il circuito attorno al Palazzo dei Congressi. In questo tratto di circuito più ampio, le vetture prenderanno grande velocità arrivando ad una curva veloce in discesa lungo il parco del Ninfeo e il Luneur Park, prima di risalire in direzione del Palazzo della Cività Italiana e ricongiungersi con una ultima chicane su via Cristoforo Colombo (qui lo speciale sulla Formula E).

"Roma diventa punto di riferimento"

"Con la Formula E Roma diventa vetrina e punto di riferimento a livello internazionale. Un'opportunità per mostrare il modello di città sostenibile che stiamo realizzando grazie a politiche mirate ad aumentare le opere su ferro e a incentivare la mobilità ciclopedonale e l'elettrico, con uno sguardo allo sviluppo tecnologico e all'innovazione", ha detto il sindaco Virginia Raggi. Un evento tanto sentito tanto che, ieri, Papa Francesco ha accolto una delegazione di piloti di Formula E nel cortile della residenza di Santa Marta benedicendo anche una vettura.

"Il circuito cittadino dell'Eur sarà una sfida emozionante per i nostri piloti, che affronteranno curve più lente e tecniche, insieme ad altre più veloci, in grado di esaltare le qualità della loro guida. - Renato Bisignani, Direttore Comunicazione Formula E - Una combinazione di elementi che darà vita ad un tracciato unico nel suo genere, in uno degli scenari più suggestivi di tutto il nostro campionato e che solo Roma è in grado di offrire. Siamo molto curiosi di sapere cosa ne penseranno i nostri piloti ma anche i nostri tifosi che nell'Allianz E-Village potranno provare il circuito sui nostri simulatori di guida. I quattro tifosi che avranno segnato i tempi più veloci potranno sfidare in una gara al simulatore quattro dei nostri piloti".

Hotel esauriti in zona Eur: come avere i biglietti per la Formula E

Gli alberghi della zona dell'Eur risultano al completo per il weekend. "Le previsioni per gli hotel della zona sono buone, perché in questi giorni ci sono già le persone addette all'allestimento del circuito mentre nei prossimi giorni arriveranno anche i piloti con i loro staff e una parte del pubblico che viene da fuori Roma", spiega il presidente della Federalberghi cittadina Giuseppe Roscioli.

Gli organizzatori dell'evento, vista la richiesta di biglietti con i 30mila posti a disposizione sono andati subito esauriti, dopo un controllo di sicurezza hanno riaperto per una giornata le iscrizioni per mettere a disposizione alcuni nuovi ticket di accesso al circuito (qui tutte le informazioni). Nell'area vip sabato saranno attesi politici, campioni dello sport e artisti, viene data per certa la presenza dell'ex campione di motociclismo Max Biaggi.

Da giovedì 12 aprile Colombo chiusa in zona Eur

Sul fronte della viabilità, la chiusura più consistente sarà quella di un tratto della Colombo, tra via Laurentina e viale dell'Oceano Atlantico, che scatterà la sera (dalle 20,30) di giovedì 12 e resterà in vigore sino all'alba di lunedì 16 aprile. Le strade alternative: chi è diretto verso il Gra dal Centro, può utilizzare l'Ardeatina (da piazza dei Navigatori, da Grotta Perfetta), la Laurentina (per l'occasione la svolta a sinistra dalla Colombo sarà permessa) e il viadotto della Magliana/autostrada Roma-Fiumicino; in direzione Centro, le alternative sono l'Ardeatina, viale dell'Oceano Atlantico/via Laurentina, la Via del Mare e l'Ostiense.

Venerdì 13 aprile sul Raccordo chiusa uscita Pontina

Sul Raccordo, venerdì mattina, tra le 6:30 e le 12, è prevista la chiusura, sia in carreggiata interna che in esterna, dell'uscita Pontina direzione Eur/Roma centro. Dalle 20, sempre di venerdì 13, e sino a cessate necessità, sarà chiusa la rampa che dal viadotto della Magliana permette di prendere la Colombo in direzione Eur.



Sabato sono previste chiusure anche su viale della Civiltà Romana (tra viale dell'Arte e via Montaigne), via Romolo Murri e via delle Tre Fontane (tra via del Pattinaggio e piazza Barcellona), su via Laurentina (altezza via della Musica e altezza svincolo via delle Tre Fontane direzione piazza Santo Domingo) e su via del Tintoretto (altezza Laurentina direzione Tre Fontane).

Autobus deviati in zona Eur per l'E-Prix

L'evento automobilistico comporterà diverse modifiche alla mobilit. Le linee 703, 703L e 707, da inizio di questa settimana, non percorrono viale della Civiltà del Lavoro, viale della Pittura, viale della Letteratura e parte di viale dell'Arte. Sono deviate su viale Beethoven e viale Europa. Il capolinea di piazzale dell'Agricoltura è stato sospeso e temporaneamente spostato a piazzale Don Luigi Sturzo.

Dalla sera del 12 alla mattina del 16 aprile, con la chiusura del tratto di Colombo tra via Laurentina e viale dell'Oceano Atlantico, e con lo stop alla circolazione anche su un tratto di viale Europa, cambieranno percorso 044, 070, 071, 30, 31, 130F, 170, 670, 671, 700, 703, 703L, 705, 706, 707, 709, 714, 762, 763, 764, 767, 771, 779, 780, 789, 791, C7, C8, n2, n3 e n21. Il capolinea di piazzale dell'Agricoltura tornerà attivo mercoledì 18 aprile. Sino al 22, invece, rimarranno deviate 703, 703L e 707 per la chiusura di viale della Letteratura e viale della Pittura.

Dove parcheggiare nell'area della Formula E

Dalle 13 di giovedì 12 non saranno ammesse nuove soste all'interno del perimetro del circuito. Il limite massimo di permanenza dei veicoli già in sosta sono le 20.30, sempre di giovedì. Oltre tale orario scatterà la rimozione dei veicoli ancora presenti.

Per raggiungere l'Eur, si potrà quindi utilizzare la metro B (scendere a Eur Magliana, Eur Palasport o Eur Fermi in base alla propria destinazione) e proseguire a piedi. E' bene ricordare di non raggiungere il circuito se non si ha il biglietto per assistere alla gara e che non è possibile acquistare l'ingresso all'E-Prix direttamente all'Eur il giorno dell'evento.

Come vedere la Formula E in tv

In Italia è Mediaset ad avere l'esclusiva sull'intera programmazione di qualifiche e gare, con inviati ai box per collegamenti live. Nessuna diretta streaming. Per l'E-Prix inaugurale di Roma, tutti i biglietti per le tribune e i titoli di accesso per le zone prato sono sold out.

Soddisfatto per l'organizzazione dell'evento, Alejandro Agag, amministratore delegato di Formula E: "Siamo consapevoli dell'impegno che richiediamo ai cittadini di Roma, in particolare ai residenti e ai lavoratori del quartiere Eur, ma crediamo che questo evento sia un'opportunita' di visibilità unica per la città, nonché un grande spettacolo sportivo che farà divertire le persone. Il prossimo 14 aprile tutti i riflettori saranno puntati su Roma, la cui bellezza sara' diffusa in ogni parte del mondo e raggiungera' circa 20 milioni di persone in tutto il mondo".