Fiorentina-Lazio, probabili formazioni: Inzaghi fa tanto turnover

La Lazio affronta la Fiorentina nel match della 36^ giornata di Serie A. La compagine di Inzaghi è l'unica squadra ad aver segnato almeno cinque gol nel primo tempo in due gare di questo campionato ma al Franchi giocheranno le seconde linee.

QUI FIORENTINA - Sousa deve rinunciare allo squalificato Rodriguez oltre che a Badelj vittima di un problema muscolare accusato al Mapei Stadium. Torna Astori in difesa, può sfruttare l'occasione Ilicic con Borja Valero che verrebbe retrocesso in mediana al posto del croato.

QUI LAZIO - Arruolabile Parolo, non convocati per Firenze sia Milinkovic che De Vrij così preservati in ottica finale di Tim Cup. Nell'ipotesi difesa a tre, può rivedersi Radu dall'inizio. Felipe Anderson lascerà la corsia destra di centrocampo a Patric, tra i pali Strakosha. In attacco occasione per Djordjevic, iniziale panchina per Immobile.

PROBABILI FORMAZIONI

Fiorentina (3-4-2-1): Tatarusanu; Tomovic, Sanchez, Astori; Chiesa, Vecino, Borja Valero, Tello; Bernardeschi, Saponara; Kalinic. Allenatore: Sousa.

Lazio (3-4-2-1): Strakosha; Bastos, Hoedt, Radu; Patric, Murgia, Parolo, Lukaku; Lombardi, Keita; Djordjevic. Allenatore: Inzaghi.