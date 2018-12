Bologna-Lazio, probabili formazioni: fratelli coltelli. E' sfida tra gli Inzaghi

La Lazio affronta il Bologna nella 18^ giornata di Serie A. Il 26 dicembre, al Dall'Ara, occhi punti sulla sfida nella sfida che vedrà di fronte i due fratelli Inzaghi. La partita sarà trasmessa in esclusiva in diretta streaming su Dazn e sarà visibile su diversi dispositivi. L'evento resterà inoltre disponibile per la visione integrale on demand, per cui tifosi e appassionati potranno rivedere la gara comodamente quando vorranno.

Le ultime notizie su Bologna Lazio

La Lazio dovrebbe tornare, invece, al 3-5-2: spazio a Wallace in difesa e a Marusic a destra, con Lulic spostato dall'altro lato. Il sacrificato potrebbe essere Luis Alberto, sfavorito nel ballottaggio con Milinkovic-Savic. Davanti ancora spazio alla coppia Immobile-Correa.

A centrocampo nel Bologna Dzemaili e Svanberg si giocano una maglia, possibile chance per Orsolini da mezzala. Sulle fasce, nel 3-5-2, dovrebbero giocare Mattiello e Dijks, quest'ultimo in ballottaggio con Mbaye. Nagy sarà confermato in regia, mentre in attacco Santander, Destro e Falcinelli si contendono il posto da titolare come partner di Palacio.

Segui live e in esclusiva Lazio-Cagliari su Dazn

Il primo mese è gratis

Le formazioni di Bologna Lazio

Bologna (3-5-2): Skorupski; Calabresi, Danilo, Helander; Mattiello, Orsolini, Nagy, Dzemaili, Dijks; Santander, Palacio.

Lazio (3-5-2): Strakosha; Wallace, Acerbi, Radu; Marusic, Parolo, Lucas Leiva, Milinkovic-Savic, Lulic; Correa, Immobile.