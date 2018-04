Barcellona-Roma: Nainggolan verso il forfait, il dubbio resta. Le formazioni

Radja Nainggolan con molta probabilità non prenderà parte a Barcellona-Roma, in diretta su Mediaset Premium (su Premium Sport) ed in chiaro su Canale 5. Il centrocampista belga non è riuscito a smaltire il problema all'adduttore che lo aveva costretto a lasciare il Dall'Ara dopo pochi minuti nell'ultima gara col Bologna. Al suo posto possibile utilizzo dal 1' di Lorenzo Pellegrini.

Il belga, a ritmi blandi, ha comunque svolto tutta la rifinitura con i compagni e tenterà il tutto per tutto. La decisione definitiva verrà tuttavia presa da Di Francesco in serata, poco prima del fischio d'inizio. In caso di forfait dell'ex Cagliari potrebbe essere Florenzi ad alzarsi sulla linea di centrocampo per lasciare il ruolo di terzino destro a Bruno Peres. L'alternativa è invece Pellegrini.

Probabili formazioni

Barcellona (4-4-2): ter Stegen; Sergi Roberto, Piqué, Umtiti, Alba; O.Dembélé, Rakitić, Paulinho, Iniesta; Messi, L.Suárez. All. Ernesto Valverde

Roma (4-3-3): Alisson Becker; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; Pellegrini, De Rossi, Strootman; El Shaarawy, Džeko, Diego Perotti. All. Eusebio Di Francesco