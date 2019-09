Football Club Frascati, un tocco di internazionalità

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RomaToday

Frascati (Rm) – Un alto momento di internazionalità per il Football Club Frascati. Venerdì scorso, presso il campo “Otto Settembre”, è andata in scena una partita amichevole tra una mista di ragazzi del 2004 e 2005 del club tuscolano (guidati in panchina da mister Alessandro Rodo) e un gruppo giovanile (sotto età rispetto alla formazione tuscolana) del club professionistico cinese del Gao Xin di Pechino, coordinato dal tecnico italiano Angelo Rinaldi che in passato ha allenato, tra le altre, il Città di Marino in serie D e alcuni gruppi giovanili della Lazio. Al di là dell’amichevole, che ha offerto anche buoni spunti a livello tecnico, è stato un momento di incontro socio-culturale molto importante, uno dei tanti che il calcio ha la forza di offrire. Un’occasione talmente rilevante che ha portato anche il sindaco di Frascati Roberto Mastrosanti a presenziare all’evento e a ricevere, prima dell’inizio del match, un gagliardetto e una maglia da parte dei dirigenti del Gao Xin di Pechino. Al campo “Otto Settembre” era presente ovviamente anche tutto lo “stato maggiore” dirigenziale e tecnico del Football Club Frascati: i presidenti Claudio Laureti e Stefano Lopapa, il direttore generale Gianfranco Di Carlo e il responsabile della Scuola calcio Lorenzo Marcelli che hanno accolto la delegazione cinese in maniera molto calorosa, con la promessa finale di rivedersi in un prossimo futuro. Il match internazionale contro il Gao Xin di Pechino è stato l’ideale “antipasto” per un altro appuntamento di prestigio che andrà in scena questa settimana: giovedì alle ore 15, infatti, una formazione giovanile mista del Football Club Frascati sfiderà nientemeno che l’Under 17 dell’As Roma. Un match che, indubbiamente, conferma gli ottimi rapporti che il sodalizio tuscolano ha instaurato con il club giallorosso con cui da questa stagione è affiliato a livello di Scuola calcio.