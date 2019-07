Football Club Frascati, i tecnici del settore giovanile agonistico per la prossima stagione

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RomaToday

Frascati (Rm) – Il Football Club Frascati va di corsa. La società dei presidenti Claudio Laureti e Stefano Lopapa ha già delineato i nomi dei tecnici del settore giovanile agonistico che guideranno le varie selezioni del club tuscolano nella stagione 2019-20. A darne ufficialità è il direttore generale Gianfranco Di Carlo che avrà pure la responsabilità tecnica sul settore agonistico. “Nella prossima annata calcistica ci saranno tre tecnici nuovi nello staff. Il primo di questi è Fausto Di Marco, tecnico esperto che in passato si è seduto sulle panchine di Grottaferrata e Atletico Morena: a lui è stata affidata l’Under 19 provinciale. Altra new entry è quella di Manuel Ricci, allenatore giovane e molto preparato che nel recente passato ha fatto benissimo col Casilina: lui prenderà in carico il gruppo dell’Under 17 provinciale. Il tris di “volti nuovi” si completerà con Massimiliano Graziani, che in passato ha avuto esperienze importanti con Atletico Lodigiani, Vigor Perconti, Savio e Romulea e che guiderà l’Under 15 provinciale. Il quadro si completa con la presenza dei confermati Alessandro Rodo, che guiderà l’Under 16 provinciale, e di Natalino Como, che terrà il gruppo degli Esordienti della passata stagione e lo accompagnerà nella prima esperienza agonistica nella categoria Under 14 provinciale. Si tratta in tutti i casi di tecnici qualificati così come richiesto dai regolamenti imposti dalla Federazione. In questa stagione, che rappresenterà un ulteriore salto di qualità per la nostra società, riusciremo a coprire tutte le categorie dell’agonistica e siamo fiduciosi di poter ottenere degli ottimi riscontri dal campo”. Di Carlo accenna anche ad un’altra importante iniziativa del Football Club Frascati. “Tutta l’agonistica, fatta eccezione per l’Under 19 provinciale che farà la preparazione in sede, si sposterà a Colle di Mezzo (in provincia di Chieti, ndr) per una settimana di ritiro dal 6 al 13 settembre”. Va ricordato che il settore giovanile agonistico affiancherà un’altra delle tante novità del Football Club Frascati per il prossimo anno, vale a dire il lancio di una prima squadra che è stata affidata a Mauro Fioranelli. Ma non finisce qui: la società frascatana ha intenzione di mettere in piedi anche un gruppo di prima squadra e forse anche uno giovanile dedicato alle donne: tra l’altro le ragazzine in età di Scuola calcio potranno fare un anno di allenamenti in forma totalmente gratuita presso il Football Club Frascati.