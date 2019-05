Football Club Frascati: la stagione si chiuderà col botto

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RomaToday

Frascati (Rm) – Il Football Club Frascati non si ferma mai. La società tuscolana dei presidenti Stefano Lopapa e Claudio Laureti continua ad essere in piena attività nonostante l’ormai prossima chiusura della stagione 2018-19. E ha deciso di piazzare una “ciliegina” su una torta davvero ben riuscita in questa annata. A parlarne è il responsabile della Scuola calcio Lorenzo Marcelli. “I prossimi 14, 15 e 16 giugno saremo presenti con diversi gruppi dell’agonistica e soprattutto del settore di base al torneo di Cesenatico. Come staff non siamo mai stati a questa manifestazione, ma ci è parsa sin da subito una kermesse molto ben organizzata e tra l’altro con costi abbastanza abbordabili per le famiglie dei nostri ragazzi che infatti hanno risposto con entusiasmo e partecipazione convinta. L’obiettivo è quello di far fare ai nostri giovani calciatori un’esperienza formativa anche dal punto di vista personale oltre che sportivo: molti di loro affronteranno per la prima volta un torneo fuori dal Lazio e ci sarà la possibilità di confrontarsi tecnicamente anche con ragazzi di altre regioni. Un’attività che intendiamo promuovere in altre occasioni anche nel futuro”. La comitiva del Football Club Frascati partirà nelle prime ore di venerdì 14 giugno e una volta arrivata a Cesenatico, scenderà subito in campo nel pomeriggio. Poi sabato mattina ci saranno altre sfide e nel pomeriggio l’organizzazione consentirà a tutte le squadre del torneo di visitare il parco di Mirabilandia. Domenica sarà il giorno conclusivo della manifestazione alla fine della quale ci sarà il rientro verso Frascati”. Il torneo di Cesenatico chiuderà virtualmente la stagione 2018-19 del Football Club Frascati. “Subito dopo il rientro dall’esperienza in terra emiliana, termineremo ufficialmente gli allenamenti della Scuola calcio – dice Marcelli – E immediatamente dopo partiremo con gli Open day, vale a dire gli incontri gratuiti con tutti i ragazzi che vorranno venire a conoscerci. La stessa cosa varrà per l’agonistica con l’organizzazione dei raduni per l’allestimento delle rose delle varie categorie per la prossima stagione”. A tal proposito, a Cesenatico non potrà essere presente la Juniores proprio perché impegnata nei raduni di preparazione alla prossima stagione assieme a quelli programmati per la futura prima squadra, una delle grandi novità proposte dal Football Club Frascati per il futuro.