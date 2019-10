Football Club Frascati, la Scuola calcio è ufficialmente d’Elite

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RomaToday

Frascati (Rm) – La Scuola calcio del Football Club Frascati è d’Elite. Il riconoscimento (su cui il club tuscolano stava lavorando da tempo) è stato ufficializzato ieri nell’ambito di una riunione organizzata dal Settore Giovanile e Scolastico (Sgs) della Figc presso la sala conferenze dello stadio “Olimpico” di Roma. Alla cerimonia hanno presenziato il co-presidente del Football Club Frascati Stefano Lopapa e il direttore generale Gianfranco Di Carlo. “Questo premio è motivo di grande orgoglio, in particolare per me che ho visto nascere questa società – ha sottolineato Lopapa – Frascati è una grande piazza e aveva bisogno di una società… d’Elite. Grazie al lavoro svolto dal co-presidente Claudio Laureti e dal suo staff nel corso del tempo, siamo riusciti a raggiungere questo obiettivo a cui tenevamo e che testimonia la qualità del nostro lavoro sui giovani ragazzi che scelgono di tesserarsi con il Football Club Frascati. Nel corso della cerimonia, il coordinatore del Settore Giovanile e Scolastico Figc del Lazio Franco Pascucci ha sottolineato i punti fondamentali per l’assegnazione e la conferma nel tempo di questo riconoscimento e poi alla fine ha proceduto alla consegna delle targhe alle società della regione che si possono fregiare di questo titolo”. Ovviamente molto felice anche il responsabile della Scuola calcio tuscolana Lorenzo Marcelli. “E’ un percorso che abbiamo iniziato dall’anno scorso e che ora ha trovato l’ufficialità di questo riconoscimento. Essere Scuola calcio d’Elite vuol dire rispettare rigidi parametri sulla qualifica dei vari allenatori, sul portare avanti alcuni progetti come quello dell’introduzione della figura di una psicologa nello staff o anche come quello di avere un numero obbligatorio di categorie dell’agonistica e della Scuola calcio. E’ il mio terzo anno da responsabile della Scuola calcio del Football Club Frascati e questo era uno degli step messi in programma, ora vogliamo consolidare questo riconoscimento che la Federazione può anche revocare se, nel corso del tempo, i vari parametri di valutazione vengono a mancare”. Per Marcelli il club tuscolano «è ormai una realtà consolidata. Quando siamo arrivati qui, siamo partiti da zero e ora il Football Club Frascati è una società cresciuta anche a livello di considerazione. Ma non ci vogliamo fermare e per questo stiamo studiando nuove iniziative come l’importante affiliazione con la Roma avviata all’inizio di questa stagione”.