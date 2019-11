Football Club Frascati, quaranta bambini della Scuola calcio all’Olimpico per la partita della Roma

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RomaToday

Frascati (Rm) – Va a gonfie vele il rapporto di affiliazione del Football Club Frascati con l’As Roma. Nel fine settimana appena messo alle spalle ci sono stati tre eventi che hanno in qualche maniera “incrociato le strade” del club tuscolano con quello giallorosso. Il più “corposo” ha riguardato la partecipazione di ben quaranta bambini della Scuola calcio alla sfida di serie A tra la Roma e il Brescia, conclusasi con il successo dei padroni di casa. A guidare la numerosa comitiva c’erano cinque dirigenti, quattro tecnici della Scuola Calcio (Federico Rumbo, Michel Fabiani, Marco Martini e Cristiano Tonnicello) e il co-presidente Claudio Laureti che racconta la giornata dei piccoli calciatori frascatani: “Ci siamo ritrovati davanti al campo “Amadei” attorno alle 12 e con un pullman siamo arrivati fin davanti allo stadio “Olimpico” dove abbiamo mangiato un panino prima di entrare all’interno dell’impianto capitolino e piazzarci in un settore della Tribuna Tevere. Una volta conclusa la partita, siamo tornati verso il pullman che ci ha riportati a Frascati: per i bambini è stata davvero una bella esperienza, molti di loro non erano mai stati all’interno di uno stadio “vero” e non avevano mai visto dal vivo una partita di serie A. Un evento che ripeteremo altre volte nel corso della stagione come da accordi con la Roma. L’affiliazione? Siamo molto contenti di come stanno andando le cose”. Il week-end lungo del Football Club Frascati “targato” As Roma era iniziato venerdì quando un tecnico della Scuola calcio giallorossa, Simone Sabbatini (allenatore dei 2010 capitolini), si è recato all’Otto Settembre di Frascati e ha partecipato all’allenamento del gruppo tuscolano dei 2010 diretto proprio dai mister Martini e Tonnicello, fornendo indicazioni sui metodi di allenamento messi in pratica dal club di Trigoria e facendo i complimenti al sodalizio tuscolano per l’ambiente sereno e gioioso all’interno del quale fanno attività i piccoli calciatori del Football Club Frascati. Sabato, invece, il gruppo dei 2012 seguito da Valter Sebastiani ed Emanuele Giorgilli, accompagnati dal vice presidente Fabio Bottos, è stato ospite ad un evento organizzato dalla Roma presso il centro sportivo “Giulio Onesti” dell’Acquacetosa e ha sfidato ben quattro selezioni di pari età giallorossi.