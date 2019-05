Football Club Frascati, Rodo e l’Under 19 regionale C: “Gruppo cresciuto tanto”

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RomaToday

Frascati (Rm) – Una sola partita alla fine del campionato dell’Under 19 regionale C del Football Club Frascati. In realtà i ragazzi di mister Alessandro Rodo dovranno prima osservare un turno di riposo (nel prossimo week-end) per poi preparare l’impegno casalingo del 19 maggio prossimo contro la Pro Roma. “Una squadra di valore che andrà affrontata con la massima concentrazione: speriamo di chiudere con un’altra prestazione positiva” dice Rodo, decisamente soddisfatto del percorso di crescita dei suoi ragazzi. “Hanno decisamente migliorato la classifica e ora siamo al settimo posto dopo una prima fase difficoltosa. Segno che la squadra è salita di livello e ha assorbito i concetti che ho provato a trasmetterle. Con la collaborazione, il sacrificio e un forte spirito di gruppo sono arrivati anche risultati molto positivi. Volevo ringraziare anche il direttore generale e mister Gianfranco Di Carlo che nell’ultimo periodo mi sta sostituendo durante gli allenamenti infrasettimanali, quando alcuni impegni di lavoro mi tengono lontano dal campo”. Nell’ultimo turno è arrivato il successo per 4-1 contro la Polisportiva Monti Cimini, un match però tutt’altro che semplice come potrebbe suggerire il risultato finale. “Nel primo tempo non abbiamo approcciato la sfida nella giusta maniera e non c’è stata grande aggressività, tanto che all’intervallo il punteggio era fermo sullo 0-0. Nella ripresa siamo rientrati in campo con uno spirito più propositivo e con la difesa a tre e siamo passati in vantaggio poco dopo il quarto d’ora con una rete di Federico Rodo. In precedenza gli avversari erano rimasti in dieci, ma questo non ha contribuito a farci spingere di più e a cinque minuti dal 90esimo la Polisportiva Monti Cimini ha addirittura pareggiato i conti. A quel punto ho cambiato ancora modulo passando un 4-2-4 ed inserendo due giocatori d’attacco: proprio uno di questi, Di Santo, ha realizzato un’incredibile doppietta nel giro di cinque minuti e poi nel recupero Pruiti ha fissato il risultato sul 4-1 conclusivo”. Rodo conclude parlando delle prospettive future di questo gruppo. “Questi ragazzi rappresentano un’ottima base di partenza per la prossima Under 19 provinciale. Ovviamente ci dovranno essere degli innesti per completare l’organico, ma ho tanta fiducia che questi giovani atleti possano fare ancora meglio nella prossima stagione”.