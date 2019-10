Football Club Frascati, Rodo “tecnico aggiunto” sulla Scuola calcio

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RomaToday

Frascati (Rm) – E’ da tempo una delle presenze fisse nello staff del Football Club Frascati (e di quello di lavoro guidato da Claudio Laureti già ai tempi del Centro Calcio Rossonero). Alessandro Rodo è un tecnico stimato che sa farsi apprezzare anche dai suoi allievi (piccoli e grandi), per questo il Football Club Frascati ha deciso di coinvolgerlo anche nella Scuola calcio con un progetto innovativo e totalmente gratuito per gli iscritti. “La società, e in particolare il co-presidente Claudio Laureti e il responsabile del settore di base Lorenzo Marcelli, mi ha proposto di curare la tecnica di base dei nostri piccoli calciatori. In sostanza, nel corso degli allenamenti dei vari gruppi, prenderò da parte quattro ragazzini a giro indicati dal club per fare allenamenti specifici sulla trasmissione e la ricezione del pallone e su altre cose di questo genere. L’allenamento “personalizzato” consentirà di rafforzare le qualità tecniche dei ragazzini che sono già più avanti e di far crescere in maniera più rapida coloro che sono un po’ più indietro. E’ un’idea che mi affascina e cercherò di portarla avanti mettendo come sempre tutta la mia passione al servizio dei bambini della Scuola calcio del Football Club Frascati”. Per Rodo, però, è anche tempo di debutto con il suo gruppo agonistico, vale a dire l’Under 16 provinciale: “Sabato giocheremo la prima gara di campionato sul campo dell’Atletico Zagarolo. Dovremo fare i conti con alcuni infortuni e squalifiche, ma sono convinto che la squadra possa fare bene. Nel corso del pre-campionato il gruppo si è impegnato molto ed ha potuto fare anche l’importante esperienza di una settimana circa di ritiro nella località abruzzese di Colledimezzo, in provincia di Chieti: lì abbiamo affrontato in amichevole i parietà del Lanciano e in generale i ragazzi hanno tenuto un comportamento ineccepibile. Come al solito, non amo fare proclami e parlare di obiettivi prima di aver visto gli equilibri del nostro girone: posso solo dire che cercheremo di mettere la massima attenzione e concentrazione in ogni singola partita” conclude Rodo.