Football Club Frascati, il ringraziamento del dg Laureti a tutti i componenti dello staff

Frascati (Rm) – Sta per terminare una stagione importante per il Football Club Frascati. Un “anno zero” che ha visto il presidente Lopapa affidare il suo progetto tecnico al direttore generale Claudio Laureti e al suo qualificato staff. Ora il dg prende la parola e ringrazia uno ad uno tutti i componenti dello staff per l’anno che sta quasi per concludersi (anche se l’attività andrà avanti ancora per un mese abbondante). «Ringrazio il “decano” dei nostri tecnici Gianfranco Di Carlo: nonostante altre importanti proposte e una lunga carriera, ha dimostrato di gradire questo ambiente e ha messo sempre grande entusiasmo sul campo, alla guida della nostra Juniores. Poi c’è Giancarlo Ceccarelli che ho conosciuto personalmente quest’anno. Nonostante una grande esperienza, si è rimboccato le maniche e ci ha dato un grosso aiuto calandosi perfettamente nella nostra realtà. Come non ricordare Claudio Farina che ha avuto la gestione completa della segreteria e dei rapporti con la Federazione. Una persona sempre disponibile e reattiva, un professionista esemplare che ho avuto modo di apprezzare già da diverso tempo. Poi c’è il preparatore dei portieri Franco Carosi che si è fatto amare dai bambini. Ha fatto un ottimo lavoro sul campo e fuori, è riuscito a farsi apprezzare per le qualità umane e strettamente professionali. Lorenzo Marcelli si è calato perfettamente nel nuovo e delicato ruolo di responsabile della Scuola calcio, ma ha anche continuato a curare la parte motoria dell’attività e ha dedicato molto tempo alla nostra società, nonostante sia carico di impegni su altre situazioni. Poi sottolineerei il lavoro fatto da Fabrizio De Bernardinis: persona umile che già conoscevo, ha portato avanti il gruppo Esordienti 2007 con grande energia e determinazione. Ludovica Cocozza è la “quota rosa” del nostro staff: una ragazza dalla personalità forte, estremamente preparata e appassionata, sempre presente. Potrebbe fare tranquillamente la preparatrice in club di caratura nazionale. Valter Sebastiani è un altro tecnico di grande spessore: lavora da una vita coi bambini, sa quello che fa e come ottenerlo. Una persona così dovrebbe essere presente all’interno dello staff della Scuola calcio di ogni società. A Filippo Martella sono grato perché è rimasto qui nonostante non avesse un gruppo assegnato. Una persona utile per qualsiasi tipo di esigenza da cui ho preso anche qualche utile consiglio perché, nonostante la giovane età, lo stimo tanto. Poi c’è Davide Mingucci che abbiamo affiancato a Ceccarelli per gestire un gruppo abbastanza “vivace”, quello dei 2008: si è dimostrato un ragazzo prezioso e con tanta voglia di crescere. Come dimenticare il direttore tecnico Paolo Pochesci: anche se per motivi lavorativi non è stato spesso presente al campo, è una persona di grande esperienza e conoscenza calcistica che può dare un contributo importante per far crescere questa società. Infine ringrazio il presidente Stefano Lopapa che ha dimostrato di essere una persona non interessato a fare business: ci ha dato la possibilità di poter sviluppare questo progetto dandoci immediata fiducia la scorsa estate. E poi, anche se qualcuno simpaticamente mi ricorda che l’ho fatto spesso, vorrei dire grazie all’Amministrazione comunale di Frascati che ci ha fornito gli spazi necessari per iniziare ad avviare questo percorso, dando dignità anche alla nostra società: sarò sempre grato al sindaco Mastrosanti, al presidente del Consiglio D’Uffizi e al delegato allo Sport Marziale e saremo pronti a qualsiasi tipo di evento o manifestazione a cui come società possiamo essere utili».