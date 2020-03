Football Club Frascati, Rettagliati: “Bella vittoria col Poli"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RomaToday

Frascati (Rm) – La Seconda categoria del Football Club Frascati ha sfruttato a dovere il turno interno col Poli, battuto con un netto 5-1. Ma non è stata una sfida semplice visto che gli ospiti sono passati per primi in vantaggio prima di venire travolti. Gianluca Rettagliati, attaccante classe 1988 e autore del gol che ha chiuso l’incontro, parla della gara: “Abbiamo interpretato bene la gara sin dalle prime battute, ma tutte le partite di questo girone sono complicate. D’altronde le squadre avversarie ci affrontano sapendo di giocare con la prima della classe e vogliono fare bella figura, ma questo è anche il bello di stare in vetta. Veniamo da cinque vittorie consecutive (tra cui lo splendido successo di Cave, ndr) e dobbiamo continuare così”. Il Football Club Frascati di mister Mauro Fioranelli ha allungato sulla seconda della classe che ora è il Pantanello Anagni, in ritardo di otto punti (ma con una gara giocata in meno): “Messaggi alle avversarie? Nessuno in particolare, affrontiamo tutti col massimo rispetto e ragioniamo partita dopo partita”. Rettagliati ha raggiunto quota cinque reti in stagione, nonostante sia partito spesso dalla panchina: “Nel reparto offensivo ci sono giocatori validi come El Atiqi e Romei (che tra l’altro ha toccato quota 99 reti con le società di Frascati con cui ha giocato, ndr), ma tutti remiamo verso un unico obiettivo. La quota gol di Romei? Quando arriverà a cento ci dovrà offrire una cena…” dice sibillino l’attaccante che poi fa le “carte” al campionato: “Sicuramente sarà combattuto fino all’ultimo, mancano ancora degli scontri diretti e dobbiamo affrontare squadre che ci possono dare filo da torcere. Il motto è sempre lo stesso: rispetto per tutti e paura di nessuno”. Rettagliati, oltre ad avere una buona confidenza col gol, nella vita di tutti i giorni è un apprezzato fisioterapista: “C’è qualche acciacco, ma il gruppo nel complesso sta bene – dice con un sorriso – Scherzi a parte, se c’è bisogno di qualcosa anche da quel punto di vista non mi tiro indietro”.