Football Club Frascati, Quattrociocchi neo tecnico dei Giovanissimi

Frascati (Rm) – Il suo sarà uno dei volti nuovi dello staff tecnico del Football Club Frascati. Matteo Quattrociocchi guiderà i Giovanissimi provinciali fascia A, ora ridenominati Under 15 con le nuove disposizioni federali. Un gruppo che, come altri dell’agonistica, farà il suo debutto all’interno del Football Club Frascati e che dunque proporrà un volto ricostruito totalmente da zero. «E’ ancora presto per capire che spessore avrà la squadra, ma non avremo pressioni di risultato – dice Quattrociocchi – Cercheremo di lavorare tanto con questi ragazzi per farli crescere dal punto di vista tecnico-tattico e per formare il giusto spirito di gruppo: queste sono le due cose fondamentali su cui si catalizzeranno le mie attenzioni». Il giovane allenatore, che ha conseguito il patentino Uefa C e che guiderà per la prima volta da solo un gruppo dell’agonistica, arriva da una stagione di esperienza a Colonna. «Sono stato nello staff di mister Massimo De Luca assieme a Massimo Midei e abbiamo seguito il gruppo Juniores. E’ stata un’annata importante in cui sicuramente ho potuto imparare diverse cose. Mi sentivo pronto per allenare una squadra in prima persona e, dopo aver conosciuto i presidenti del Football Club Frascati Claudio Laureti e Stefano Lopapa, ho accettato con entusiasmo questa sfida. Non ho timori, ma tanto entusiasmo». Al tecnico, tra l’altro, verrà affidato anche il gruppo degli Esordienti 2006, segno di una chiara fiducia nei suoi confronti. «L’impatto con i dirigenti è stato sicuramente positivo – rimarca Quattrociocchi – Condividiamo valori come la serietà, il rispetto e il culto del lavoro. Questa non è una società professionistica, ma si prova a fare calcio con quello spirito». Infine il Football Club Frascati ha già disponibili i nuovi kit per la stagione 2018-19 che saranno “griffati” Givova: le immagini del materiale che sarà messo a disposizione dei ragazzi è visibile sia sulla pagina Fb (Football Club Frascati) che sul sito ufficiale della società (www.fcfrascati.it).