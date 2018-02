Football Club Frascati, tutto pronto per il primo torneo “Città di Frascati Cup - memorial Grossi”

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RomaToday

Frascati (Rm) – Anche la Pasqua e Pasquetta saranno all’insegna del calcio in casa Football Club Frascati. La società tuscolana del presidente Stefano Lopapa e del direttore generale Claudio Laureti hanno già messo a punto la prima edizione del “Città di Frascati Cup”, torneo patrocinato dal Comune di Frascati e dedicato alle categorie dei Pulcini 2007 e 2008 (vale a dire primo e secondo anno). La manifestazione commemorerà la figura di Andrea Grossi, un giovane frascatano scomparso prematuramente nel maggio del 2001 all’età di 12 anni, lasciando un vuoto doloroso non solo per i familiari, ma anche per i compagni di squadra e per i dirigenti della società sportiva, in cui ha giocato. A lui il Comune di Frascati intitolerà il campo di Spinoretico (nel quartiere periferico di Vermicino) e per l’occasione il Football Club Frascati gli dedicherà questa importante manifestazione, l’ennesimo “test organizzativo” per una società che è in costante crescita e che vuole farsi conoscere al meglio in vista della prossima stagione. Il programma della manifestazione prevede per venerdì 30 marzo l’accoglienza delle squadre partecipanti (che alloggeranno presso la struttura Centro Giovanni XXIII), poi alle ore 17 si terrà la presentazione del torneo e un’ora più tardi ci sarà una sfilata di tutte le società presso il centro sportivo di Spinoretico dove si terrà anche la cerimonia di intitolazione ufficiale del campo ad Andrea Grossi. La giornata si concluderà con una riunione informativa per i dirigenti delle varie società, poi da sabato 31 marzo via alle gare con numerose partite al mattino e al pomeriggio che proseguiranno anche nella domenica mattina di Pasqua, 1 aprile. Le finali del torneo (con premiazioni e riconoscimenti per tutti) si terranno nella mattinata del lunedì di Pasquetta, il 2 aprile. Saranno 16 i club che parteciperanno alla prima edizione della “Città di Frascati Cup – memorial Andrea Grossi”, la maggior parte dei quali provenienti da fuori regione.