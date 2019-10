Football Club Frascati, portieri in mani sicure con Carosi

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RomaToday

Frascati (Rm) – Ha iniziato il suo terzo anno di collaborazione col Football Club Frascati. Francesco (per tutti Franco) Carosi, anche in questa stagione, sarà il preparatore dei portieri del settore giovanile del club tuscolano caro ai presidenti Claudio Laureti e Stefano Lopapa. “Mi trovo molto bene in questa società – dice Carosi – Qui c’è un ambiente pulito e sereno dove c’è voglia di costruire e dove si pensa al bene del ragazzo o del bambino, senza prendere questa attività come un business”. Il lavoro per Carosi si è moltiplicato in questa stagione: “E’ cresciuto notevolmente sia il numero delle squadre che degli iscritti e conseguenzialmente anche dei portieri. Collaboro con Mamhoud Ramadan Elkoumi, un ragazzo egiziano che si è messo a disposizione della società in questa stagione. Tra noi c’è un ottimo rapporto di collaborazione e stima reciproca”. “Ho iniziato questa collaborazione perché avevo portato mio figlio al Football Club Frascati – aggiunge Elkoumi – Mi piace questa società e con Franco c’è una buona sintonia”. I due gestiscono sia gli allenamenti dei portieri della Scuola calcio che quelli dell’agonistica (dall’Under 17 in giù). “Diversi ragazzi li avevo già nella passata stagione e ne conosco le qualità, ma anche i nuovi hanno una buona impostazione – riprende Carosi - Facendo un discorso di carattere generale, direi che abbiamo portieri abbastanza affidabili e preparati dal punto di vista tecnico. C’è da lavorare soprattutto sulle uscite alte e basse e poi c’è qualche pecca a livello di personalità, ma questo è un difetto che hanno anche tanti portieri professionistici, figuriamoci ragazzi così giovani. Il numero uno dev’essere punto di riferimento per la sua difesa, un vero e proprio leader: questo dev’essere l’obiettivo dei nostri ragazzi”. Nel gruppo dei piccoli portieri della Scuola calcio che si allena al Football Club Frascati c’è anche una bambina classe 2010. “Flavia è al primo anno di calcio: è una ragazzina estremamente determinata e di carattere, si allena con grande impegno e concentrazione” sorride Carosi.