Football Club Frascati, papà Di Placido ringrazia tutti: “Alessandro si trova benissimo qui”

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RomaToday

Frascati (Rm) – Lo scorso 2 maggio ha festeggiato (in famiglia, stante la rigida quarantena per l’emergenza Coronavirus) l’importante traguardo dei 18 anni e il Football Club Frascati gli ha voluto dedicare un piccolo video con tanto di auguri sinceri sulla pagina ufficiale della società. Alessandro Di Placido è uno dei ragazzi del team tuscolano che si è fatto maggiormente apprezzare sia per la grande passione per il calcio messa in mostra sia per la serietà e la voglia di fare gruppo. Papà Riccardo è rimasto colpito dall’affetto di tutto l’ambiente: “A nome di Alessandro e della nostra famiglia voglio ringraziare tutti: il 18esimo compleanno è sicuramente un momento speciale nella vita di qualsiasi ragazzo e ci ha fatto piacere sentire la vicinanza della società”. La storia calcistica di Alessandro è iniziata appena tre anni fa proprio dal Football Club Frascati: “All’età di quindici anni si è innamorato del pallone – racconta ancora papà Riccardo – Ha un cugino di Varese che gioca da diverso tempo e così ha voluto cominciare anche lui. Certo, trovare una società che lo potesse seguire alla sua età sin dalle basi non era semplice, ma il co-presidente Claudio Laureti e tutto lo staff tecnico sono stati squisiti e molto pazienti con lui: dal primo allenatore Federico Rumbo a quelli di quest’anno (inizialmente Manuel Ricci che lo ha avuto con l’Under 17 nonostante Alessandro fosse un anno più grande e nell’ultimo periodo pre-quarantena Fausto Di Marco dell’Under 19, ndr), è stato sempre “coccolato” e seguito con grande attenzione. Inoltre da quest’anno la società lo ha fatto seguire per un allenamento settimanale individuale aggiuntivo da mister Valter Sebastiani che si è rivelato come un grandissimo uomo prima ancora che come un tecnico preparato”. Riccardo Di Placido racconta poi come suo figlio abbia vissuto questo “strano” compleanno in tempo di emergenza Coronavirus: “Per fortuna abbiamo un giardino e lì abbiamo organizzato un barbecue in famiglia. Regali? Gli sono arrivate ben due tute e una maglia personalizzata della Roma di cui è tifosissimo ed è stato felicissimo. Poi ha ricevuto anche un drone e ci ha sorpreso per l’abilità con cui ha dimostrato sin da subito di saperlo comandare…”. Sul futuro calcistico di Alessandro non ci sono dubbi: “Non so se continuerà con la scuola, ma col Football Club Frascati è certo” conclude con un sorriso papà Riccardo.