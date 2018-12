Football Club Frascati, ecco i nuovi arrivati del settore agonistico nel mercato dicembrino

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RomaToday

Frascati (Rm) – In attesa dell’ormai imminente rientro sul nuovo manto dell’“Otto Settembre”, il Football Club Frascati continua a rinforzare i suoi gruppi del settore agonistico. La società dei presidenti Stefano Lopapa e Claudio Laureti, d’altronde, sta vivendo una sorta di “anno zero” del suo progetto tecnico visto che l’anno scorso l’agonistica era esclusivamente formata dal gruppo della Juniores provinciale (ovviamente riconfermato anche per questa stagione e affidato a mister Filippo Martella). In quest’annata il Football Club Frascati ha aggiunto ben quattro nuove selezioni ovvero la Juniores regionale C di mister Alessandro Rodo, l’Under 16 provinciale di mister Federico Rumbo, l’Under 15 provinciale di mister Matteo Quattrociocchi e l’Under 14 provinciale ancora di mister Rodo. Inevitabilmente, visti i tempi stretti della “rivoluzione” firmata Football Club Frascati, qualche gruppo era rimasto numericamente un po’ corto e così la società tuscolana si è adoperata per rinforzare le varie selezioni. E’ il responsabile della segreteria e dei rapporti con federazione Claudio Farina a fornire l’elenco ufficiale dei nuovi arrivati nella finestra di dicembre, anche se qualche altro ragazzo svincolato si era già aggiunto a novembre e magari altri potrebbero farlo nei prossimi giorni. «Nella finestra dicembrina – spiega Farina - hanno firmato un ragazzo del 2000, vale a dire Federico Comodi (ex Atletico Torrenova che solo per motivi burocratici non aveva potuto far parte del gruppo Juniores provinciale già nella prima parte di stagione, ndr), tre ragazzi del 2003 e cioè Luca Raimondi (ex Vigor Breda, ndr), Gianmarco Bellardini (ex Casilina, ndr) e Gabriele Dabormida (ex Roma calcio a 5, ndr) che si sono aggregati all’Under 16 di Rumbo e infine tre 2004 e cioè Christian Busbani (ex Atletico Torrenova, ndr), Federico Campeti e Mirko Senzacqua (entrambi ex Colonna, ndr) che sono stati integrati nel gruppo di Quattrociocchi». Inserimenti che rientrano nell’ottica di un processo di crescita delle varie squadre giovanili del Football Club Frascati che anche nel periodo delle festività natalizie non interromperà le sue attività. «Approfitto per fare i più cordiali auguri di buone feste a tutti i nostri tesserati e alle loro famiglie e li ringrazio ancora una volta per la fiducia accordataci – dice il copresidente Claudio Laureti - Il Football Club Frascati annuncerà a breve altre ghiotte novità in un’ottica di continua crescita che ci vuole vedere protagonisti nel prossimo futuro. Oggi più che mai mi riempie di orgoglio dire “Noi siamo Frascati”».