Football Club Frascati: la nuova Under 14 a mister Graziani

Frascati (Rm) – Il Football Club Frascati ha affidato la nuova Under 14 provinciale a mister Massimiliano Graziani. Il tecnico faceva parte già l’anno scorso dello staff tecnico della società tuscolana (era alla guida della “vecchia” Under 15) e parla della sua esperienza al Football Club Frascati: “Sono rimasto sorpreso dalla passione e dall’organizzazione che ho trovato in questa società e sono felice di avere avuto ancora la fiducia del club. A settembre scorso avevamo ancora pochi ragazzi per l’Under 15, ma successivamente siamo riusciti a completare il gruppo e a fare una discreta stagione: il Covid ci ha fermato a marzo, ma complessivamente sono soddisfatto. Il prossimo anno? Il Football Club Frascati sta facendo un percorso di crescita esponenziale e col lavoro del direttore generale Gianfranco Di Carlo e del neo direttore sportivo del settore giovanile Manuel Ricci verranno allestiti gruppi validi per tutta l’agonistica”. A lui, come detto, toccherà l’Under 14: “E’ una categoria che mi piace perché l’allenatore ha il compito di “instradare” i ragazzi nel mondo del calcio a undici, inserendo piccoli principi di tattica e un certo tipo di lavoro atletico, sempre fatto col pallone. La presenza dell’arbitro e il confronto coi risultati sono altri aspetti “nuovi”, inoltre per questi ragazzi c’è stato uno stop di tre mesi che ha fatto saltare loro la parte di prova sul campo a undici del finale di stagione. Ci sarà un piccolo gap da colmare, ma i ragazzi a questa età apprendono presto”. Lunedì scorso c’è stato il primo “raduno” per l’Under 14, mentre sabato (dalle ore 10 alle 11) ci sarà un nuovo appuntamento all’Otto Settembre. “Il gruppo sarà formato dai “vecchi” Esordienti 2007 a cui si aggiungerà qualche innesto – rimarca Graziani – Siamo rimasti soddisfatti dei ragazzi visti, spero che sposino il progetto del Football Club Frascati perché si può fare una stagione interessante. Ho scoperto da pochi anni le categorie provinciali, ma la cosa fondamentale è la voglia di imparare dei ragazzi per poter competere ai vertici”. La chiusura di Graziani è sul particolare rapporto con Manuel Ricci, passato dal ruolo di allenatore a quello di ds: “Lo bacchetterò sempre perché sono più grande – sorride l’allenatore - Scherzi a parte, è un ragazzo molto professionale e preparato, ma soprattutto ha una grande disponibilità e umiltà. Penso che abbia tutte le qualità per far bene in questa nuova veste”. Anche il co-presidente Claudio Laureti ha speso due parole su Graziani: “Quando l’anno scorso lo abbiamo inserito nello staff tecnico, ho subito pensato che fosse un altro tassello importante per la crescita del nostro club. Massimiliano sposa in pieno il nostro ideale di calcio e si è calato perfettamente nella realtà del Football Club Frascati. E’ una figura dal forte carisma, sono bastati i primi allenamenti per capire che fosse una persona giusta per la nostra società”.