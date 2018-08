Football Club Frascati: lunedì si inizia con l’agonistica

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RomaToday

Frascati (Rm) – Vacanze finite per il Football Club Frascati. La società dei presidenti Stefano Lopapa e Claudio Laureti, che in realtà in estate ha fatto un grandissimo lavoro di ricerca di atleti soprattutto per l’agonistica (con il settore che conterà su ben cinque squadre contro la sola Juniores della passata annata), è pronta per iniziare ufficialmente la stagione. Dopo la riunione (molto collaborativa) coi rappresentanti della Lupa Frascati in cui erano presenti il direttore generale Gianfranco Di Carlo e il responsabile della Scuola calcio Lorenzo Marcelli, è stato stabilito il quadro dei giorni in cui le due società potranno utilizzare il campo “Amedeo Amadei” (ex “Mamilio”) in attesa che il Comune riconsegni l’“Otto Settembre”, oggetto di un completo rifacimento del terreno di gioco che sarà in sintetico di ultima generazione. Il Football Club Frascati avrà a disposizione il lunedì mattina e poi le intere giornate del martedì, del giovedì e della domenica e questa suddivisione degli spazi coprirà sostanzialmente tutta la prima metà di settembre. I primi a scendere in campo lunedì 3 settembre per l’inizio della preparazione pre-campionato saranno alcuni gruppi dell’agonistica, poi martedì è il gran giorno della Scuola calcio che potrà dare vita ai tradizionali “Open day”, vale a dire le prove gratuite per tutti coloro che volessero “testare con mano” i metodi di lavoro del Football Club Frascati sui piccoli calciatori. Il primo appuntamento in tal senso è fissato per martedì 4 settembre alle ore 17,30, ma gli “Open day” caratterizzeranno i martedì e giovedì pomeriggio di tutto il mese di settembre. «Siamo molto carichi per l’avvio di questa nuova stagione – ha detto il presidente Laureti – Abbiamo fatto un intenso lavoro in questi mesi e siamo convinti che i genitori dei nostri ragazzi potranno apprezzarlo. Aspettiamo la piena disponibilità del campo “Otto Settembre”, ma ringraziamo anticipatamente l’Amministrazione che sta facendo il massimo per mettere la struttura a nostra disposizione nel più breve tempo possibile dopo aver mantenuto la promessa del restyling del terreno di gioco. Un grazie va anche a tutte quelle aziende che hanno creduto in noi, in primis a Elettro design di Roma che sarà il nostro main sponsor».