Football Club Frascati, Laureti: "Lavori iniziati all’Otto Settembre"

Frascati (Rm) – Manca davvero poco all’inizio della nuova stagione del Football Club Frascati. Un’annata importante per il sodalizio tuscolano che quest’anno vedrà alla presidenza Stefano Lopapa e Claudio Laureti, mentre alla direzione generale andrà Gianfranco Di Carlo con Alessandro Rodo neo responsabile del settore agonistico. Una rivoluzione accompagnata dal corposo aumento dei gruppi, sia nell’agonistica che nella Scuola calcio. Tra le grandi novità della prossima stagione ci sarà quella del manto di gioco dell’Otto Settembre (ormai totalmente usurato) che l’Amministrazione sta rifacendo completamente in questi caldi giorni d’estate. «La scorsa settimana sono iniziati i lavori – conferma Laureti – In via informale la società che se ne sta occupando ci ha assicurato che riavremo a disposizione il campo nella prima settimana di settembre e che in ogni caso i tempi saranno i più rapidi possibili. Nell’attesa, abbiamo già concordato con l’altra società di Frascati (la Lupa, ndr) una condivisione del campo “Amadei” (ex Mamilio, ndr) nel periodo successivo a Ferragosto, questo per procedere sia agli ultimi raduni di Scuola calcio e agonistica sia per l’avvio delle preparazioni delle nostre squadre. L’intesa con la Lupa Frascati conferma che non c’è nessuna guerra in atto tra i due club e che l’interesse primario è quello di far star bene tutti i giovani calciatori frascatani». Un’altra notizia importante riguarda l’accordo con l’azienda Elettro design di Roma. «Sarà il nostro nuovo main sponsor: un’intesa commerciale che ci gratifica e che è un ulteriore segnale di crescita per la nostra società» specifica Laureti che poi si congratula con il responsabile della Scuola calcio Lorenzo Marcelli. «Tramite la sua azienda, quella 3M Training Lab che cura già la preparazione fisica e motoria di tutte le nostre selezioni, ha trovato un prestigioso accordo con la Roma calcio a 5. Lorenzo, ovviamente, continuerà a svolgere la sua attività con il Football Club Frascati, ma questo è l’ennesima conferma della qualità dei nostri istruttori».