Football Club Frascati, Laureti: “Prossimo anno avremo una prima squadra”

Frascati (Rm) – La fine della stagione sta per avvicinarsi e in casa Football Club Frascati è tempo di bilanci. E’ Claudio Laureti (co-presidente assieme a Stefano Lopapa) a tirare le somme dell’annata 2018-19. “Innanzitutto vorrei sottolineare di essere molto felice di poter fare calcio a Frascati: sono stato “adottato” da questa splendida cittadina e dalle persone che la frequentano. L’amministrazione comunale ci ha permesso di portare avanti questo sogno e noi ci stiamo mettendo tutta la nostra passione sia dentro che fuori dal campo. Un grazie va a tutti i collaboratori tecnici e dirigenziali e ai genitori che ci hanno premiato con la scelta di affidare i loro figli alla nostra società: abbiamo quasi triplicato i numeri rispetto all’anno scorso e una certa proiezione ci fa dire che nella prossima saremo la società calcistica cittadina col maggior numero di iscritti. Questo accade quando si lavora pensando alla crescita dei ragazzi e non al mero business imprenditoriale. Dal punto di vista tecnico ci riteniamo pienamente soddisfatti non tanto per il numero dei tesserati quanto per la qualità sempre crescente delle prestazioni delle nostre squadre e per il servizio che riusciamo ad offrire ai nostri ragazzi. A tal proposito è ormai prossimo il raggiungimento del titolo di Scuola calcio d’Elite che viene assegnato ai club che hanno nel loro staff istruttori qualificati e anche figure come quella dello psicologo e del nutrizionista”. Il finale di stagione sarà davvero coi botti per il sodalizio tuscolano. “Tra le soddisfazioni stagionali c’è indubbiamente la considerazione e la stima che ci ha dimostrato la Federazione come club di riferimento del calcio frascatano, chiedendoci un contributo organizzativo per manifestazioni di primo livello tenutesi all’Otto Settembre di Frascati come il Caput Mundi, il Torneo delle Regioni e le prossime finale di Coppa di Promozione, Prima e Seconda categoria”. Il Football Club Frascati sta preparando già ora una stagione 2019-20 di grandi novità e Laureti ne svela alcune. “Innanzitutto Lorenzo Marcelli e Fabio Bottos diverranno a tutti gli effetti soci e contribuiranno ad un’ulteriore crescita del nostro club. A livello di impiantistica, potremo contare dall’inizio della stagione sul nuovo “polo di Morena” del centro sportivo dei Colli Tuscolani, oltre che sull’Otto Settembre. Il primo impianto ci consentirà di allargare ulteriormente il nostro bacino di utenza e di riavere con noi tanti piccoli calciatori che ci conoscono dai tempi del Centro Calcio Rossonero e non ci hanno potuto seguire a Frascati per motivi logistici. Il secondo, completamente rinnovato nel manto dall’amministrazione comunale, sarà un’ulteriore spinta per il nostro progetto tecnico e saremo ben felici di continuare a versare come fatto finora i canoni di affitto per questa struttura in quanto bene della comunità”. Ma la novità più ghiotta Laureti la svela in chiusura. “Il prossimo anno il Football Club Frascati avrà tutte le categorie dell’agonistica e in particolare allestirà una sua prima squadra che sarà formata da tanti ragazzi del territorio e che è la conferma delle nostre ambizioni di essere la realtà calcistica più importante di Frascati. Ma non finisce qui: in seguito ci saranno ulteriori sorprese che al momento non possiamo svelare”.