Football Club Frascati, Laureti e Marcelli: “Fase 2 nel calcio? Attendiamo protocollo della Figc”

Frascati (Rm) – L’ultima trasmissione in diretta sulla pagina Facebook ufficiale del Football Club Frascati (che ha ospitato anche le opinioni dell’assessore allo Sport del Comune di Monte Porzio Stefano Speziale il quale tra l’altro è anche allenatore del gruppo Esordienti 2007 dell’Atletico Monteporzio) ha toccato un tema di estrema attualità, vale a dire quello della ripartenza dello sport e nello specifico del calcio. “Abbiamo avuto un colloquio su questo argomento con il Comune di Frascati nelle scorse ore – ha detto il co-presidente Claudio Laureti – Il nodo principale, però, riguarda la decisione della Federazione Italiana Giuoco Calcio di non permettere, almeno al momento, alcun tipo di attività alle squadre affiliate. Siamo in attesa di sviluppi in tal senso e sono fiducioso che nei prossimi giorni qualcosa si possa muovere…”. Dello stesso avviso anche il responsabile della Scuola calcio Lorenzo Marcelli: “Non possiamo far altro che attenerci alle disposizioni della Federazione e attendere che sia stilato un protocollo per la ripresa delle attività, ovviamente per quelle società che volessero ricominciare ad avere “contatti” coi propri ragazzi. Quello su cui c’è un po’ di perplessità è il divieto imposto alle società affiliate di fare qualsiasi tipo di attività anche in circoli privati: questa mi sembra un po’ una forzatura, ma l’augurio è che presto la situazione possa migliorare”. D’altronde sono tante le richieste dei piccoli calciatori (e delle loro famiglie) di poter tornare ad allenarsi: “In questi giorni ho visto che all’Otto Settembre sono tornati alcuni gruppi di bambini per fare atletica. Penso che, con le dovute accortezze del caso, si possa tornare a giocare anche a calcio”. Intanto la società tuscolana ha cominciato a muovere i primi passi organizzativi per mettere in piedi un centro estivo che verrà denominato “Centro estivo Football Club Frascati”: “Lo faremo nel nostro “polo Morena” del centro sportivo dei Colli Tuscolani. Attendiamo indicazioni governative per regolamentare anche questa attività” ha concluso Laureti.