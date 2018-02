Football Club Frascati: la Scuola calcio s’allarga

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RomaToday

Frascati (Rm) – Segnali concreti, passi in avanti evidenti e sensibili anche a stagione in corso. L’attività del Football Club Frascati ottiene le prime risposte reali: nell’ormai prossima fase primaverile dei tornei organizzati dalla Federazione che inizierà dal 24 febbraio, il club tuscolano del presidente Stefano Lopapa e del direttore generale Claudio Laureti arriverà con un gruppo in più rispetto alla recente fase invernale. «Di fatto siamo riusciti a formare un gruppo “puro” 2006 e uno 2007 che invece nella prima parte erano uniti – conferma Lorenzo Marcelli, responsabile tecnico della Scuola calcio – Grazie alle crescenti richieste di iscrizione, abbiamo potuto iscrivere due gruppi distinti e questo farà bene anche al miglioramento dei nostri bambini i quali potranno confrontarsi con ragazzini della loro età». I due gruppi saranno sempre guidati da mister Fabrizio De Bernardinis con la collaborazione in caso di necessità di mister Davide Mignucci e del preparatore dei portieri (nonché istruttore) Francesco Carosi. Il Football Club Frascati, inoltre, sarà rappresentato anche da un gruppo 2008 (con la presenza di qualche 2009) affidato ancora a mister Gianfranco Ceccarelli e dai Piccoli Amici 2010-11 dei mister Valter Sebastiani e Ludovica Cocozza. «Siamo contenti dei riscontri avuti anche a stagione in corso da parte delle famiglie che ci hanno affidato i loro ragazzi – riprende Marcelli – Il rapporto con i genitori fino a questo momento è stato decisamente sereno e costruttivo, basato sullo scopo fondamentale della nostra attività che è quello di aiutare la crescita sportiva, ma soprattutto umana e caratteriale dei bambini. A livello tecnico, molti di loro sono al primo anno e quindi sapevamo che ci sarebbero state delle difficoltà, ma i nostri piccoli atleti sono educati e hanno stretto un ottimo rapporto con i relativi istruttori, dimostrando di venire al campo ad allenarsi e a giocare con grande piacere». Al termine della fase primaverile dei tornei federali (che dovrebbe essere a fine aprile), il Football Club Frascati andrà avanti con le attività partecipando ai classici tornei di fine stagione anche se in cantiere c’è pure qualche sorpresa che a breve sarà svelata…