Football Club Frascati, Giorgi: "Qui ho trascorso una bella stagione"

Frascati (Rm) – Tre vittorie e un pareggio. La Juniores regionale C del Football Club Frascati continua la sua marcia nella Coppa Primavera (competizione ideata dal comitato regionale per far giocare altre partite ufficiali alle squadre non impegnate nella fase finale del campionato) grazie al largo successo per 5-1 sul Tor Sapienza. Una sfida non facile come potrebbe suggerire il risultato. «Nel primo tempo eravamo sotto di una rete, anche se il risultato era molto bugiardo – dice il centrocampista classe 2000 Mattias Giorgi – Avevamo già costruito diverse occasioni, ma non eravamo riusciti a concretizzarle. Poi all’intervallo mister Di Carlo ci ha stimolato, spronandoci a rientrare in campo con un atteggiamento totalmente diverso. Lo abbiamo ascoltato visto che nella prima parte del secondo tempo siamo riusciti a siglare subito le reti del sorpasso e alla fine a vincere con un risultato largo». Per il Football Club Frascati sono andati a bersaglio Berisha, Molinari, Baroncini, Sejdija e Arnaldi. «Teniamo a questa competizione e vogliamo cercare di arrivare in fondo. Ora manca una sola partita alla fine del girone, quella del prossimo fine settimana contro il Garbatella, poi penseremo alle semifinali di questa Coppa». Il centrocampista, al suo primo anno di Football Club Frascati è sicuramente tra i punti di forza del, gruppo di mister Gianfranco Di Carlo. «L’anno scorso ero negli Allievi Elite del Bettini – dice Giorgi - Sono venuto a Frascati perché due amici mi hanno convinto a far parte di questo gruppo e devo dire che sono molto contento della scelta che ho fatto per questa stagione. Il futuro? Mi piacerebbe tornare a fare una categoria importante, ma vediamo cosa accadrà anche qui al Football Club Frascati. Intanto sono concentrato su questo finale di stagione perché, assieme ai miei compagni, voglio far bene in questa Coppa Primavera» conclude il centrocampista.