Football Club Frascati, il neo tecnico Graziani: “Club ha tutto per crescere”

Frascati (Rm) – E’ uno dei tre nuovi tecnici entrati a far parte dello staff dell’agonistica del Football Club Frascati per la stagione 2019-20. Il club tuscolano dei presidenti Stefano Lopapa e Claudio Laureti ha affidato a Massimiliano Graziani il gruppo dell’Under 15 provinciale, in fase di allestimento in questo periodo. “Numericamente siamo già arrivati a buon punto, vedremo se nei prossimi giorni ci sarà modo di inserire qualche elemento che possa dare il suo contributo a questo gruppo – dice l’allenatore – In ogni caso partiremo senza grandi pressioni di risultato, ma con l’obiettivo fondamentale di provare a far crescere questi ragazzi”. La prima amichevole della nuova Under 15 di mister Graziani è stata programmata per la fine della prossima settimana. “Faremo un test in famiglia con i 2004 del Football Club Frascati, ma comunque ci sarà tempo fino a metà ottobre per portare questo gruppo nella migliore condizione possibile in vista delle gare ufficiali”. Graziani è decisamente entusiasta di questi primi giorni di collaborazione con il Football Club Frascati. “Il mio approdo qui nasce da una telefonata da parte della dirigenza a cui è seguito un colloquio di persona – racconta Graziani - Sono rimasto molto colpito dalla passione e dalla competenza delle persone che animano questa società: sono convinto che il Football Club Frascati abbia dei margini di crescita importanti nel prossimo futuro, anche se ovviamente non mancheranno le difficoltà. Io avevo un paio di proposte da parte di altri club, ma mi ha colpito il progetto e l’organizzazione che ho trovato qui”. L’ex allenatore dell’Under 16 e Under 17 regionale dell’Atletico Lodigiani non si è fatto “spaventare” dalla categoria. “Voglio provare a mettere a frutto le cose apprese durante il corso per l’ottenimento del patentino Uefa B: mi muove una grande passione, poi chiaramente sarà fondamentale la disponibilità al sacrificio e all’apprendimento che mostreranno i ragazzi” conclude Graziani. Intanto sabato 14 settembre il Football Club Frascati parteciperà all’evento di beneficenza “Sos Claudia”, mettendo a disposizione l’impianto sportivo dei Colli Tuscolani in via dell’Acquacetosa (zona Morena). Alcuni ragazzi del club tuscolano si cimenteranno in una partita “di esibizione” all’interno di un programma di eventi che inizierà alle 18 (proprio con la sfida calcistica) e si concluderà dopo le 22.