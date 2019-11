Football Club Frascati, Graziani: “Col Casilina un pareggio molto positivo”

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RomaToday

Frascati (Rm) – L’Under 15 provinciale del Football Club Frascati ha iniziato il campionato con un ottimo slancio. La formazione di mister Massimiliano Graziani ha conquistato sette punti nelle prime tre gare disputate (osservando anche il turno di riposo) e nell’ultimo match ha strappato un buon pareggio interno al Casilina, fermato al campo “Otto Settembre” sull’1-1: “Il primo tempo lo abbiamo fatto molto bene – commenta l’allenatore dei frascatani – Siamo andati in vantaggio attorno al quarto d’ora con un gol di Kunora che ha finalizzato una bella azione collettiva. Poi nel secondo tempo sono usciti gli ospiti che hanno pareggiato i conti dopo pochi minuti e poi hanno spinto nel finale, quando siamo rimasti in inferiorità numerica per il secondo giallo comminato a D’Agabito. Comunque abbiamo limitato i pericoli e alla fine abbiamo strappato un pareggio che è molto positivo visto che quello col Casilina è stato il primo vero test probante della stagione dopo le vittorie, da pronostico, contro Santa Francesca Cabrini e Almas”. Nel prossimo turno il calendario propone la gara sul campo del Cybertel Aniene: “Sabato pomeriggio ci aspetta un altro avversario teoricamente alla portata, tra l’altro reduce da una brutta sconfitta contro l’Atletico Morena – sottolinea Graziani – Ma guai a noi se sottovalutassimo l’impegno: bisognerà sudare per uscire dal campo con un’altra vittoria”. L’allenatore, uno dei volti nuovi dello staff tecnico dell’agonistica del Football Club Frascati, non vuol sentire parlare di obiettivi di classifica: “Al momento è inutile fare previsioni. Se tra un mese saremo nella prima parte della graduatoria, magari potremo rinforzare il gruppo con qualche elemento di qualità e provare a fare qualcosa, altrimenti penseremo solo a crescere il più possibile in questa stagione “di transizione”. Il mio inserimento nel club? Mi trovo bene, sono felice della scelta che ho fatto in estate perché qui si può lavorare serenamente” conclude Graziani.