Football Club Frascati, successo la festa dell’Epifania dedicata a Primi calci e Piccoli Amici

Frascati (Rm) – Un bell’evento per una società che sta facendo passi da giganti sui giovani (e giovanissimi) calciatori. Il Football Club Frascati ha celebrato la sua festa dell’Epifania nella giornata di ieri organizzando una manifestazione dedicata ai Primi calci (nati nel 2011) e ai Piccoli Amici (2012-13) che ha riscosso un notevole successo. «Siamo molto contenti di come sono andate le cose – spiega il responsabile della Scuola calcio Lorenzo Marcelli – Voglio ringraziare il Circolo Anagnino, che ci ha ospitato per questa kermesse vista l’impossibilità di utilizzare sia l’Amedeo Amadei (occupato dalle partite ufficiali del settore agonistico, ndr) che il “nuovo” Otto Settembre (ormai prossimo alla consegna dopo il restyling del manto di gioco, ndr). E poi anche tutte le società che hanno accolto il nostro invito e cioè il Colonna e l’Energy San Cesareo (che hanno partecipato in entrambe le categorie, ndr) e anche il Ponte di Nona e il Casilina (che hanno portato solamente il gruppo dei Piccoli Amici, ndr). La formula della manifestazione, che è iniziata dalle 10 ed è andato avanti fino all’ora di pranzo, ha previsto una serie di partitine incrociate sui quattro campi del circolo, ma alla fine abbiamo premiato tutte le società presenti per la partecipazione perché volutamente non abbiamo conteggiato il risultato o la classifica». A concludere la manifestazione anche un gradito terzo tempo con qualcosa da mangiare e da bere. «Siamo contenti anche di come si sono comportati i nostri due gruppi, allenati da Fabrizio De Bernardinis, Renato D’Ambrogio e Marco Salvatore. I più "grandi" hanno già fatto il debutto nei tornei federali e ovviamente hanno maggiore esperienza rispetto ai 2012-13 che comunque avevano fatto alcune amichevoli e stanno crescendo». «Un evento che ci ha regalato i sorrisi dei tanti bambini che hanno partecipato – ha aggiunto Claudio Laureti che presiede il Football Club Frascati assieme a Stefano Lopapa - Grazie alle società intervenute e ai genitori dei nostri ragazzi per la consueta disponibilità. Abbiamo una precisa idea di calcio e per questo ogni bambino ed ogni società ha vinto in questa “festa dell’Epifania”. Un ringraziamento va al nostro responsabile del settore scuola calcio Lorenzo Marcelli e a tutti i dirigenti ed allenatori che si sono messi a disposizione per l’evento». Iniziative di questo tipo saranno ripetute certamente nel periodo pasquale e a fine stagione perché l’attività del Football Club Frascati non si ferma mai…