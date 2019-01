Football Club Frascati all’evento organizzato da Figc al centro tecnico di Monte Compatri

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RomaToday

Frascati (Rm) – L’attività della Scuola calcio è ripresa a pieno ritmo ormai da un paio di settimane. Dopo la festa dell’Epifania organizzata dallo stesso Football Club Frascati, le varie selezioni hanno ricominciato ad affrontare gli impegni federali. Ma domani la società dei presidenti Stefano Lopapa e Claudio Laureti è stata invitata insieme ad altre società del territorio ad un importante evento organizzato dalla Federazione Italiana Gioco Calcio (Figc) presso il centro tecnico federale di Monte Compatri. «I nostri Piccoli Amici 2012 e 2013 sosterranno un’ora abbondante di allenamento con alcuni tecnici federali in cui faranno giochi e altri esercitazioni propedeutiche alla nostra disciplina – dice Lorenzo Marcelli, responsabile della Scuola calcio del Football Club Frascati – Sarà il primo evento di questo tipo organizzato nei centri tecnici che sono sparsi nella nostra regione: un’occasione importante per crescere e relazionarsi coi bambini di altre società. Inoltre sarà un momento formativo anche per noi tecnici perché nell’ambito dell’incontro ci sarà una riunione a noi dedicata in cui si parlerà delle giuste metodologie di lavoro nella Scuola calcio e delle direttive che la Figc suggerisce a tutte le società che fanno settore di base. Il nostro centro tecnico di riferimento è quello di Monte Compatri e ora settimanalmente la Figc organizzerà questi eventi coinvolgendo il maggior numero di società possibili oltre a diverse categorie della Scuola calcio». Il Football Club Frascati ha all’orizzonte anche altre importanti iniziative nei mesi a venire. «Nel periodo pasquale abbiamo intenzione di portare alcuni gruppi a fare un torneo fuori regione e anche successivamente, ovviamente in accordo coi genitori, si potrebbe vivere anche una bellissima esperienza all’estero (nello specifico a Barcellona) – specifica Marcelli – Poi anche alla fine della stagione ci saranno altre opportunità di questo tipo oltre ad un torneo organizzato dalla nostra stessa società».