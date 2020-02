Football Club Frascati: El Atiqi glaciale col Città di Fiuggi

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RomaToday

Frascati (Rm) – Dopo quattro turni senza vittoria (l’ultima era arrivata addirittura lo scorso 15 dicembre contro il fanalino di coda Castel San Pietro), la Seconda categoria del Football Club Frascati rompe “l’incantesimo” del 2020 e torna a conquistare tre punti. Ma l’anticipo interno di sabato contro il Città di Fiuggi è stato estremamente faticoso: il 3-1 conclusivo è maturato nei minuti finali dopo una partita molto combattuta. Nel primo tempo i frascatani non offrono la loro “versione migliore”, regalano il gol del vantaggio agli ospiti e sciupano un calcio di rigore con Romei. L’attaccante si riscatta in avvio di ripresa, ribadendo in rete una punizione di Brunetti respinta dalla traversa. Per strappare il successo, però, serve un secondo calcio di rigore nei minuti conclusivi: stavolta dal dischetto si presenta Omar El Atiqi che non sbaglia e in pieno recupero (con gli ospiti sbilanciati) sigla pure la personale doppietta e il gol del definitivo 3-1. “E’ stata una partita tosta, ma abbiamo lottato fino all’ultimo – spiega l’attaccante classe 1997 – Ci serviva troppo questa vittoria per ripartire dopo quattro turni senza successi”. La prima squadra del Football Club Frascati è rimasta al comando del girone G di Seconda categoria: “Ora torniamo ad allenarci con ancora maggiore determinazione, pronti per affrontare altre partite: il campionato è lungo, siamo appena all’inizio del girone di ritorno e sappiamo che ci sarà da lottare per mantenere questa posizione. Abbiamo un bella squadra, un mister esperto come Mauro Fioranelli e un ottimo staff a sostenerci: noi ci crediamo”. Sicuramente di qualità anche il reparto offensivo della formazione tuscolana: “Mi trovo bene sia con Romei che con Rettagliati, sono due ottimi giocatori – dice El Atiqi – Noi cerchiamo di finalizzare il lavoro della squadra, ma la cosa più importante è vincere e provare a giocare un buon calcio”. Nel prossimo turno il Football Club Frascati sarà ospite del lanciatissimo Città di Cave: sono attese altre risposte importanti…