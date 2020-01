Football Club Frascati, Di Marco: “Nella seconda parte proveremo a salire ancora”

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RomaToday

Frascati (Rm) – L’Under 19 provinciale del Football Club Frascati ha finito in crescendo il girone d’andata. I ragazzi di mister Fausto Di Marco sono arrivati alla sosta con due vittorie, l’ultima delle quali è stato il prezioso 3-1 ottenuto sul campo dello Sporting San Cesareo. “Nel primo tempo la squadra è passata in vantaggio con Riccardo Busco, salvo poi subire il pareggio avversario poco prima del riposo – commenta l’allenatore dei frascatani – All’intervallo ho “minacciato” i ragazzi che se non avessero vinto la partita, avrebbero fatto due settimane di allenamenti “intensissimi” durante la sosta. Non avevano giocato male nella prima frazione, ma si erano “specchiati” troppo invece di essere determinati nei momenti decisivi. Il messaggio è arrivato a destinazione e nella ripresa hanno nettamente dominato l’incontro, segnando la rete del nuovo vantaggio con Cancellara e poi calando il tris con Valerio Busco, il gemello di Riccardo. Una vittoria meritata che ci fa arrivare alla sosta con buone sensazioni”. La ripresa del campionato (che segnerà l’inizio del girone di ritorno) è programmata per il prossimo 8 febbraio in casa del Real Velletri: “Speriamo di ripartire col piede giusto. Dopo quella sfida avremo gli incroci con l’Atletico Morena e la Vivace Furlani Grottaferrata, due mie ex squadre”. Di Marco è abbastanza soddisfatto del rendimento dei suoi ragazzi nella prima parte di stagione: “Il gruppo è molto affiatato ed è composto quasi esclusivamente da ragazzi del 2002 che nel prossimo campionato potranno di nuovo giocare in questa categoria e quindi stiamo facendo un buon lavoro in prospettiva. Probabilmente la squadra avrebbe meritato qualche punto in più e poi se l’è giocata spesso anche contro le migliori formazioni di questo raggruppamento che è sicuramente complicato”. In chiusura, il tecnico fissa l’obiettivo della seconda parte di campionato: “Ora siamo settimi e proveremo a scalare qualche altra posizione. Non va dimenticato che qualche nostro ragazzo è già nel giro della prima squadra (tra questi il portiere Trinca, ndr) e questo è un altro aspetto importante del lavoro che stiamo portando avanti”.