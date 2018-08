Football Club Frascati, Ceccarelli rimane nello staff della Scuola calcio

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RomaToday

Frascati (Rm) – E’ stato uno dei tecnici della Scuola calcio del Football Club Frascati già nella passata stagione. Giancarlo Ceccarelli, nome notissimo nella cittadina tuscolana non solo per i suoi trascorsi nel calcio professionistico (fu giocatore di Lazio e Avellino, tra le altre), tornerà alla guida del gruppo 2008. «Sono contento di poter proseguire la collaborazione con il Football Club Frascati: questa è una società formata da persone competenti e serie, c’è l’ambiente giusto per poter fare calcio in una determinata maniera». Ceccarelli spende qualche parola per il suo gruppo di ragazzi, il più numeroso della Scuola calcio del Football Club Frascati nella passata stagione. «Molti ragazzi erano al primo anno e per questo abbiamo dovuto praticamente cominciare da zero. Ma ci sono degli elementi che hanno delle buone qualità, anche se è presto per parlare di queste cose. Intanto si è instaurato un buon rapporto coi genitori e gli stessi ragazzi hanno dimostrato di essere vogliosi di imparare e di seguire le indicazioni dello staff tecnico: da quello che ho capito in molti continueranno l’avventura calcistica qui». Ceccarelli traccia le linee guida generali per la prossima annata. «Cercare di migliore attraverso dei programmi già chiari, alcune idee già le ho accennate alla società. Speriamo che il Comune riesca a riconsegnare il campo Otto Settembre (che sta vivendo un profondo restyling a livello di terreno di gioco, ndr) nei tempi più rapidi possibili». Il sodalizio frascatano crescerà in maniera evidente anche dal punto di vista del settore agonistico. «Come dicevo precedentemente, in questa società ci sono persone capaci di programmare in maniera efficace. Nel giro di un anno le cose sono migliorate sensibilmente e sono convinto che la società avrà un forte impulso di tesserati non solo a livello di settore agonistico, ma anche della stessa Scuola calcio». L’esperienza e le qualità di Ceccarelli saranno al servizio dei piccoli calciatori del Football Club Frascati anche nella stagione che sta per cominciare.