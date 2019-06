Football Club Frascati, Ceccarelli saluta i 2008

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RomaToday

Frascati (Rm) – La stagione 2018/19 deve ancora ufficialmente chiudere i battenti, ma in casa Football Club Frascati si lavora già sul futuro. Nel settore Scuola calcio c’è già una certezza che può essere ufficializzata: Giancarlo Ceccarelli ha chiuso il suo ciclo con l’attuale gruppo dei Pulcini 2008 e nella prossima stagione prenderà in consegna i “futuri” Esordienti 2007. L’idea della società dei presidenti Claudio Laureti e Stefano Lopapa è quella di lasciare Ceccarelli alla guida di questa squadra per un biennio e quindi nella prossima stagione dovrà “traghettare” i ragazzi verso il successivo salto nell’agonistica. “Dopo due stagioni, il mio ciclo coi 2008 era da considerare concluso anche perché dopo il rapporto con l’allenatore diventa troppo stretto e questo non ne favorisce la crescita – spiega Ceccarelli – Sono stati comunque due anni soddisfacenti in cui i ragazzi hanno fatto vedere dei progressi importanti, ottenendo anche qualche risultato anche se questi hanno sempre un valore molto relativo in questa fascia d’età”. Da una stagione all’altra, inoltre, il gruppo dei 2008 è letteralmente “esploso” dal punto di vista numerica. “In quest’annata ci siamo ritrovati in oltre trenta bambini e quello sicuramente ha comportato una gestione diversa. Molti di loro, tra l’altro, erano al primo anno di esperienza nel calcio e quindi c’è stato da fare i conti con un po’ di disomogeneità a livello tecnico. Comunque siamo riusciti a creare un bel rapporto sia con i ragazzi che con i loro genitori”. C’è un difetto che secondo Ceccarelli è il primo da migliorare per questo gruppo. “La costanza negli allenamenti è spesso stata sottovalutata. Col problema dei campi a Frascati, in questa stagione abbiamo potuto allenarci solo due volte per diversi mesi e spesso i ragazzi non erano presenti in entrambe le sedute. Nella prossima stagione, potendo contare sul “nuovo” Otto Settembre, la società potrà programmare tre allenamenti e i miglioramenti saranno ancora più evidenti”. Il gruppo dei 2008 chiuderà la stagione con la partecipazione al torneo di Cesenatico (come tanti altri gruppi della Scuola calcio e dell’agonistica del Football Club Frascati) anche se Ceccarelli non potrà seguire per motivi lavorativi i ragazzi che saranno invece guidati dal responsabile tecnico del polo dei Colli Tuscolani, Paolo Pochesci.