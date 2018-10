Football Club Frascati, la sicurezza di Carosi: "Nostri portieri pronti per l’avvio dei campionati"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RomaToday

Frascati (Rm) – E’ la settimana del debutto per le cinque selezioni dell’agonistica del Football Club Frascati. Un momento emozionante e di grande carica per tutti i ragazzi, ma c’è un ruolo che probabilmente vive la “tensione da gara” in una maniera diversa da tutti gli altri: quello del portiere. Anche in questa stagione la società dei presidenti Stefano Lopapa e Claudio Laureti ha affidato i propri estremi difensori all’esperienza del preparatore Francesco Carosi. «L’ambiente è carico per l’avvio dei campionati – conferma – La società ha fatto notevoli passi in avanti dal punto di vista della crescita numerica dei tesserati, basti pensare che l’anno scorso c’era una sola squadra agonistica e che c’è stato un chiaro aumento delle adesioni anche per la Scuola calcio. E’ il segnale che il lavoro iniziato nella passata stagione è stato apprezzato e il Football Club Frascati ha tutte le intenzioni di proseguirlo, sempre nel segno della professionalità e della competenza al servizio di questi ragazzi». Carosi si dice fiducioso sulle qualità dei portieri delle varie squadre agonistiche. «All’inizio avevo qualche timore perché ovviamente non conoscevo quasi nessuno di questi nuovi ragazzi – rimarca il preparatore dei portieri – Ma poi ne ho potuto apprezzare le qualità tecniche, fisiche e anche caratteriali e dopo oltre un mese di lavoro posso dire che siamo molto tranquilli per un ruolo delicato come quello del portiere. I ragazzi lavorano con passione e abnegazione e sono convinto abbiano tutti delle potenzialità importanti da poter sfruttare. Devo ringraziare anche pubblicamente la società perché ha voluto regalare un kit “extra” composto da maglia e pantaloncini da portiere proprio a tutti i tesserati che ricoprono questo ruolo: un gesto assolutamente non comune per le società dilettantistiche». L’aumento del numero dei tesserati ha portato Carosi ad avere bisogno di un “supporto”. «Da quest’anno mi sta aiutando Alessio Sterlicchio, il portiere della Juniores, un ragazzo che già l’anno scorso vedevo propenso per questo tipo di attività. Ha accettato con entusiasmo la proposta mia e della società di collaborare con me e lo sta facendo con grande passione». Questo il programma gare del primo week-end di campionati del Football Club Frascati: sabato scenderanno in campo la Juniores provinciale di Martella sul campo della Nuova Lunghezza, gli Under 16 provinciali di Rumbo in casa del Don Bosco Genzano e gli Under 14 provinciali di Rodo a Frascati contro l’Unipomezia. Esordio interno anche per la Juniores regionale C dello stesso Rodo che giocherà domenica contro il Montespaccato e sempre domenica gli Under 15 provinciali di Quattrociocchi saranno ospiti dell’Anzio.