Football Club Frascati, Bottos: “En plein ha significato importante”

Frascati (Rm) – Un fine settimana di festa totale per il settore agonistico del Football Club Frascati. Non solo per il successo interno della Seconda categoria nel derby contro il Città di Monteporzio (superato per 3-0), ma anche per l’en plein di vittorie delle giovanili. L’Under 19 provinciale di mister Di Marco ha vinto l’altro derby contro la Vivace Furlani Grottaferrata con un secco 2-0, mentre l’Under 17 provinciale di mister Ricci ha violato il campo dell’Olevano Romano con un perentorio 3-1. Stante il turno di riposo dell’Under 15 provinciale di mister Graziani, ci ha pensato l’Under 16 provinciale allenata da Rodo a completare il tris (o poker se si calcola la prima squadra) superando con un pirotecnico 4-3 interno il Santa Lucia Mentana. “I risultati solitamente hanno un valore relativo, ma in questo caso sono molto significativi – dice il vice presidente Fabio Bottos – E’ il chiaro segnale del salto di qualità compiuto dai nostri gruppi rispetto alla scorsa stagione: d’altronde serviva un po’ di tempo per lavorare su questi ragazzi e pian piano stiamo raccogliendo i risultati. L’arrivo nello staff di tre tecnici nuovi come Di Marco, Ricci e Graziani ha notevolmente fatto alzare l’asticella, senza dimenticare il costante apporto di qualità fornito da Rodo che era già con noi. Tutti i gruppi lavorano con un’intensità e un impegno lodevoli e speriamo di festeggiare qualcosa di rilievo anche alla fine della stagione”. Il vice presidente non nasconde le ambizioni delle formazioni tuscolane: “Al di là della Seconda categoria che può fare un campionato importante, le squadre giovanili possono tutte far bene. Forse quella più attrezzata per tentare l’assalto alla categoria regionale è l’Under 17, ma anche l’Under 16 può giocarsi le sue carte. Siamo sicuri, poi, che anche Under 19 e Under 15 faranno molto bene, mai dire mai…”. La chiusura di Bottos è legata al gruppo di Esordienti 2008 che sta allenando in prima persona: “Ragazzini che mi danno già belle soddisfazioni. Alcuni di loro sono al primo anno di calcio e comunque si sono integrati all’interno del gruppo. Stiamo lavorando molto sulla tecnica individuale e su quella acrobatica per farli migliorare dal punto di vista della coordinazione. Non va dimenticato, inoltre, che abbiamo un altro gruppo 2008 che si allena al centro sportivo Colli Tuscolani (nell’altro polo del Football Club Frascati in zona Morena, ndr) agli ordini di mister Federico Rumbo e quindi abbiamo una folta rosa per questa fascia d’età”.