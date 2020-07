Football Club Frascati, Bernardini neo tecnico dell’Under 15

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RomaToday

Frascati (Rm) – Il Football Club Frascati “coprirà” tutte le categorie dell’agonistica nella prima stagione post-Covid. Tra quelle “mancanti” nell’annata 2019-20 c’era la “vecchia” Under 14 che diventerà Under 15 e che sarà guidata da Manolo Bernardini. Ex tecnico dell’Under 19 dell’Atletico Monteporzio, l’allenatore è stato il vice di Manuel Ricci (neo ds del settore giovanile agonistico tuscolano) al Casilina e lo scorso anno da dicembre a Frascati. “Il rapporto con Manuel sarà lo stesso perché ci conosciamo e portiamo rispetto da oltre quindici anni – spiega Bernardini - In passato c’è stato confronto costante tra noi e continueremo a farlo anche nella nuova stagione e sotto le nuove vesti. Sono felice dell’opportunità che mi ha concesso il Football Club Frascati: qui ho trovato un ambiente fantastico, tra l’altro ho cominciato a giocare a pallone nella vecchia e questa piazza ce l’ho nel cuore”. L’allenatore spiega come procede la costruzione della nuova Under 15: “Siamo partiti quasi da zero e insieme a Lorenzo Marcelli, Manuel Ricci, Gianfranco Di Carlo e tutta la società stiamo cercando di formare una squadra senza grandi pretese, ma che possa ben figurare quest’anno e in particolare l’anno successivo. Oggi alle ore 18 e poi sabato mattina alle ore 9 allo stadio “Otto Settembre” ci saranno altri due raduni prima di rivederci a settembre. L’obiettivo principale è quello del divertimento e della crescita dei ragazzi: non sono abituato a fare proclami, inizieremo a tirare le prime somme a gennaio o febbraio”. Bernardini si dice fiducioso sulle qualità del suo gruppo: “Sono abbastanza soddisfatto di quello che ho visto in questi raduni: i ragazzi già tesserati con noi (e aggregati al vecchio gruppo dei 2005, ndr) sono preparatissimi, ma anche dai nuovi ho avuto buone sensazioni. Mancano ancora alcuni tasselli in determinati reparti, ma c’è un costante contatto con la società e sono convinto che verrà costruito un gruppo all’altezza. Il tecnico dell’Under 14 Massimiliano Graziani? Ci sarà massima collaborazione con lui e con tutti gli allenatori del Football Club Frascati, cercherò di carpire qualche segreto da loro”. Anche il direttore sportivo del settore giovanile Manuel Ricci spiega i motivi che hanno portato la società frascatana ad affidare a Bernardini la nuova Under 15: “Conosco Manolo da diversi anni: è una persona di un’umiltà unica, molto rigoroso nel rispetto delle regole. E’ sempre disponibile ed è bravo nel lavorare coi ragazzi, sa farsi apprezzare e meritava da parte nostra piena fiducia. Questa categoria mancava lo scorso anno, ma ci tenevamo tantissimo a farla anche per quei ragazzi che con spirito di sacrificio si erano aggregati ai 2005 nella passata stagione”.