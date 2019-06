Football Club Frascati, il 20 giugno la festa di fine stagione

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RomaToday

Frascati (Rm) – Una annata piena di soddisfazioni che sarà l’ideale “trampolino di lancio” per la prossima che s’annuncia davvero da “fuochi d’artificio”. Il Football Club Frascati è in continua ascesa e sta per archiviare la stagione 2018-19 che, però, deve vivere ancora momenti importanti come il torneo di Cesenatico che in questo week-end vedrà protagoniste diverse squadre della Scuola calcio e dell’agonistica del club tuscolano. Intanto la società dei presidenti Claudio Laureti e Stefano Lopapa ha fissato gli ultimi appuntamenti di quest’annata: la data da cerchiare in rosso è quella di giovedì 20 giugno quando presso il campo “Otto Settembre” si terrà la festa di fine stagione. Il ritrovo è previsto per tutti alle 16,30, poi dalle 17 via al “Torneo dell’amicizia”, una piccola kermesse interna che vedrà protagoniste le squadre della Scuola calcio e anche i bambini che hanno partecipato ai primi open days e hanno effettuato la pre-iscrizione per la prossima stagione. Alle 18 ci sarà la presentazione ai genitori dei programmi futuri da parte della dirigenza del Football Club Frascati e al termine dell’incontro un buffet chiuderà la giornata. Ma l’attività di campo del club tuscolano andrà avanti fino ai primi giorni di luglio: per tutti i piccoli atleti nati tra il 2007 e il 2014 che vorranno provare le metodologie di allenamento del Football Club Frascati e conoscere lo staff del sodalizio castellano ci sarà la possibilità di partecipare agli open days gratuiti in programma all’Otto Settembre di Frascati tutti i martedì e i giovedì dalle 17 alle 18,30 e al centro sportivo Colli Tuscolani di via dell’Acquacetosa Anagnina (a un passo dal quartiere capitolino di Morena) tutti i mercoledì e venerdì sempre dalle 17 alle 18,30. Sarà intensa anche la programmazione dei raduni per il settore agonistico che si terranno tutti allo stadio “Otto Settembre”: per i ragazzi del 2003 e del 2004 l’appuntamento è per il 24 e 26 giugno e per l’1 e 3 luglio dalle ore 17,30, mentre per i nati nel 2005 e 2006 gli allenamenti si terranno il 25 e 27 giugno e il 2 e 4 luglio sempre dalle ore 17,30.