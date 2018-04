Football Club Frascati, che iniziativa: la Scuola calcio è gratuita per chi vuole provare

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RomaToday

Frascati (Rm) – Il Football Club Frascati si conferma un “pozzo” di iniziative interessanti. L’ultima trovata del sodalizio caro al presidente Stefano Lopapa e al direttore generale Claudio Laureti è quella di dare la possibilità a tutti di provare i metodi di lavoro della Scuola calcio in forma totalmente gratuita. L’iniziativa partirà da lunedì prossimo e andrà avanti fino alla fine di questa stagione, dunque oltre la metà di giugno. «Tutti i bambini nati dal 2006 al 2012 potranno venire a provare i nostri sistemi, nei giorni di lunedì e venerdì a partire dalle ore 17 presso lo stadio “Otto Settembre” di Frascati – specifica Laureti -. In questo modo i ragazzi e i loro genitori potranno rendersi conto dei metodi di allenamento dei nostri istruttori qualificati e del nostro modo di intendere il calcio a questi livelli. Possono venire a trovarci sia coloro che non sono tesserati con altri club, sia quelli che invece hanno firmato per qualche altra società durante questa stagione, ovviamente previo “nulla osta” da parte del club di provenienza. I ragazzi che vorranno usufruire di questa possibilità saranno integrati coi gruppi attualmente esistenti nella nostra Scuola calcio. Stiamo lavorando tanto per gettare le basi in vista della prossima annata calcistica». Non solo settore di base, però. «Nei prossimi giorni decideremo le date dei raduni per iniziare ad allestire anche le squadre del settore agonistico – specifica Laureti – La volontà è quella di formare più gruppi possibili in vista della prossima stagione, la seconda della nostra gestione organizzativa qui al Football Club Frascati». E a proposito di agonistica, ci sono ancora gare ufficiali da affrontare per la Juniores regionale C che, dopo aver concluso il campionato e sfiorato i play off, si è tuffata nella nuova avventura della Coppa Primavera. I ragazzi di mister Gianfranco Di Carlo hanno esordito sabato scorso pareggiando 0-0 in casa contro la Polisportiva Tirreno in un match caratterizzato dalle tante occasioni da gol costruite (e poi sciupate). Nel prossimo turno la squadra frascatana sarà di scena sul campo dell’Ottavia per una formula che prevede cinque partite di un girone unico e poi semifinali e finale che porteranno all’assegnazione della Coppa.