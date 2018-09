Football Club Frascati, Rumbo: "Inizio a vedere già qualcosa di positivo"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RomaToday

Frascati (Rm) – La prima amichevole, a livello di risultato, non è andata benissimo. Ma la strada per la preparazione al campionato dell’Under 16 provinciale (ex Allievi fascia B) del Football Club Frascati è ancora lunga. Il tecnico Federico Rumbo non si fa spaventare dal k.o. di sabato scorso contro la Lepanto Marino. «Abbiamo giocato contro un avversario che farà la categoria regionale e che è certamente più avanti di noi a livello fisico. Tra l’altro la squadra per quasi un tempo ha praticamente retto il confronto, poi non appena si sono allungate le distanze e i nostri ragazzi hanno “finito il carburante” è venuta fuori la maggior qualità degli avversari. Nel secondo tempo non ne avevamo più, ma queste sconfitte possono anche fare bene perché i ragazzi toccano con mano quanto sacrificio ci vuole per arrivare a buoni livelli». Insomma nessun dramma o campanello d’allarme. «Ci mancherebbe, siamo appena al primo test amichevole e in ogni caso qualcosa di positivo l’ho già cominciato a vedere. Ringrazio comunque il direttore generale Di Carlo e il responsabile dell’agonistica Rodo che sono stati vicini ai ragazzi dopo questa prima amichevole. Ora guardiamo già al prossimo test che arriverà domani contro un’altra squadra regionale, il Santa Maria delle Mole. Giocheremo contro il gruppo Giovanissimi 2004 e non con parietà, ma questo cambia poco». Rumbo si dice molto soddisfatto dei primi giorni di lavoro dell’Under 16 provinciale del Football Club Frascati. «La squadra mi segue e si è già formato un bel gruppo che lavora con serietà. Stiamo cercando di inquadrare il giusto collocamento in campo per ogni ragazzo a disposizione. Tra l’altro qui possiamo godere di uno staff di grande professionalità e di questo ne beneficia anche il sottoscritto. Nelle prossime settimane ci aspettiamo una graduale crescita da parte di questo gruppo» conclude l’allenatore. Intanto proseguiranno per tutto il mese di settembre gli Open day della Scuola calcio, sempre presso il campo “Amedeo Amadei” (ex Mamilio). L’orario di inizio delle sedute dei piccoli calciatori verrà allargato con gli allenamenti che dureranno dalle 17 fino alle 18,30.