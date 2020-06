Football Club Frascati, il consulente tecnico Paolo Pochesci: “Ora la società si è strutturata”

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RomaToday

Frascati (Rm) – E’ stato il protagonista di una bella diretta sulla pagina Facebook ufficiale in cui ha ripercorso gli anni da calciatore professionista (in cui ha vestito, tra le altre, le maglie della Lazio e quella della Ternana dove i tifosi gli hanno anche intitolato un club) e quelli da responsabile del settore di base della Lazio stessa. Paolo Pochesci è ancora un punto di riferimento importante per il Football Club Frascati, ricoprendo attualmente la figura di consulente tecnico. “Ricordo bene quando il sottoscritto e l’attuale co-presidente Stefano Lopapa hanno fondato questa società sette anni fa – ha raccontato Pochesci – Allora ero ancora alla Lazio e, per motivi di tempo, non potevo dare un grande aiuto alla società, ma essendo nato e cresciuto a Frascati (dove ha fatto le giovanili da calciatore prima di spiccare il volo verso il professionismo, ndr) avevo voglia di fare qualcosa per la mia città. Quando, ormai tre anni fa, è arrivato l’altro co-presidente Claudio Laureti col suo staff, il Football Club Frascati ha fatto un salto di qualità importante e si è riuscito a strutturare nella maniera giusta”. Nonostante un curriculum notevole, Pochesci non ha faticato a integrarsi col nuovo staff di lavoro: “Quello che mi ha colpito di più di questo club è la serietà e la programmazione. Qui ci sono persone preparate che non millantano o fanno promesse al vento e che si sanno porre nel modo migliore coi ragazzi. Come dicevo ai tempi della Lazio “il lavoro si fa bene, se lo si porta avanti tutti insieme” e qui al Football Club Frascati c’è un grande spirito di gruppo e la voglia di condividere programmi e scelte”. Anche il responsabile del settore Scuola calcio Lorenzo Marcelli ha sottolineato le qualità umane di Pochesci: “Un grandissimo professionista che avrebbe tranquillamente potuto porsi in una maniera “presuntuosa” e che invece non ha mai fatto pesare la sua carriera. Una persona che dal punto di vista umano è sempre stata ineccepibile, mettendosi costantemente a disposizione con la massima umiltà e in maniera cordiale”. Lo stesso Marcelli ha poi ricordato l’importante appuntamento calendarizzato dal Football Club Frascati lunedì prossimo, presso il “polo Morena” del centro sportivo dei Colli Tuscolani: “Torneremo in campo, ovviamente seguendo tutte le misure di sicurezza anti Covid del caso, attraverso l’organizzazione dei nostri centri estivi che abbiamo fortemente voluto e che già stanno riscuotendo una buona adesione da parte, soprattutto da parte dei nostri iscritti. Ci farà piacere rivederli anche perché per noi lo sport è socializzazione e, dopo un duro periodo legato alla pandemia, siamo felici di poter dare questa opportunità ai nostri ragazzi e alle loro famiglie”. Per tutte le informazioni sui centri estivi, che si protrarranno fino al prossimo 9 agosto, ci si può rivolgere al numero 3482642555.