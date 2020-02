Football Club Frascati, Giorgilli: “La vittoria sul Gallicano? Grazie alla forza di volontà”

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RomaToday

Frascati (Rm) – La Seconda categoria del Football Club Frascati cala il tris. La squadra di mister Mauro Fioranelli ha vinto 1-0 contro il Gallicano nell’anticipo interno di sabato scorso: un risultato che arriva dopo il precedente successo interno contro il Città di Fiuggi e soprattutto la grande impresa di otto giorni fa sul campo del Città di Cave. Un trittico di vittorie che consente ai frascatani di rimanere saldamente in vetta al girone G: “Ma anche contro il Gallicano è stata una partita molto difficile – spiega il giovane centrocampista classe 2000 Emanuele Giorgilli – Loro si sono confermati la squadra aggressiva che ricordavamo all’andata, una formazione tosta da affrontare. Lo abbiamo fatto mettendo in campo tanta passione e forza di volontà e alla fine siamo riusciti a portare a casa il risultato che volevamo”. A decidere l’incontro è stato ancora una volta un gol dell’attaccante El Atiqi, nel corso del primo tempo, mentre va sottolineato l’esordio dal primo minuto del portiere classe 2002 Filippo Trinca che era subentrato nel match di Cave per l’infortunio capitato all’esperto Allegrini. Nel finale, invece, ci sono stati due cartellini rossi: prima è toccato a un giocatore ospite guadagnare anzitempo la doccia, poi anche Cesari ha rimediato un secondo giallo. Ma il Football Club Frascati ha tenuto duro e ha portato a casa un risultato che la conferma al primo posto: “Il nostro obiettivo è chiaro – prosegue Giorgilli – Siamo in testa dall’inizio del campionato e ce la stiamo mettendo tutta per arrivare fino in fondo da primi della classe”. Il giovane centrocampista è ormai un punto fisso nello scacchiere di mister Fioranelli: “È molto bello far parte di questo gruppo, ma soprattutto mi diverto tanto sia durante gli allenamenti che nel corso delle gare ufficiali”. Un ragazzo con il sorriso sempre sul volto che il Football Club Frascati ha voluto sfruttare anche per far crescere con il giusto spirito anche i bambini della sua Scuola calcio: Giorgilli, infatti, fa parte dello staff tecnico del settore di base del club tuscolano. “Fare l’allenatore e provare a trasmettere la mia passione a quei bambini mi regala grandi soddisfazioni. E poi è bellissimo vedere come loro interpretano il calcio ancora come un gioco, così come dovrebbero fare anche i grandi”.